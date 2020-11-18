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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

MHP ziyaretlerini sürdürüyor

Yoğun çalışmalarını kurum ve kuruluş ziyaretleriyle sürdüren MHP İl Başkanlığı kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğünü ve Şoförler Odası Başkanlığını ziyaret eden Naim Karataş başkanlığındaki MHP teşkilatı, sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırmayı sürdürüyor.
Ziyaretlere ve kentin sorunlarını yerinde dinleme konusunda yoğun mesai harcayan Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş kurum ve STK ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Karataş çalışmalarını il teşkilatıyla birlikte Karayolları 12.Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, Erzurum Karayolları 12.Bölge Müdürü Yardımcısı Burçak Pirimoğlu ve Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya’yı ziyaret ederek kentin sorunları ve çözüm imkânlarını konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Erzurum’un sorunlarını ve vatandaşların şikâyetlerini not ederek çözüm yolları konusunda kurum ve kuruluşları ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Ziyaretlerimiz Erzurum’un gelişmesi maksadıyla sürecektir. Şehrimizin kalkınması ve vatandaşların şikâyetlerini çözme noktasında MHP olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmenin yoğunluğu içindeyiz” ifadelerine yer verdi.
Karataş başarı dileklerinde bulundu
Makamlarında ziyarette bulunduğu Karayolları 12.Bölge Müdürü Alparslan Eşlik’e, Erzurum Karayolları 12.Bölge Müdürü Yardımcısı Burçak Pirimoğlu’na ve Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya’ya başarılar dileyen Karataş, “Ziyaretlerimizin temel maksadı kurum ve kuruluşlarımıza destek olmak ve her daim yanlarında olduklarını hatırlatmaktır. Şehrimizin hak ettiği kalkınmayı elde edebilmesi için koordineli olmaya ve destek sunmak için ter dökmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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