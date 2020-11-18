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Aydemir SMMMO’ların beklentilerini paylaştı Aydemir: ‘Doruklara yürüme süreci devam edecek’ Aydemir ekonomiyi değerlendirdi

İHA

Aydemir SMMMO’ların beklentilerini paylaştı Aydemir: ‘Doruklara yürüme süreci devam edecek’ Aydemir ekonomiyi değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşmelerinde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odalarının(SMMMO) talep ve beklentilerini dile getirdi.
Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti iktidarıyla, AK davayla, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber milletimizin yüzü gülecek ve çıktığımız o zirvelere, doruklara yürüme hâlimiz, serencamımız çok daha ileri noktalara, çok daha hız alarak gidecek.’ kaydını düştü
SMMMO’ların ortak beklentisi
Barolar için uygulanan sistemin SMMMO kaydında da uygulanması gerektiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Bir talebimiz var mali müşavirler adına. Talebimi niye burada dillendiriyorum? Çünkü mali müşavirler odasının üstünde bulunanlar maalesef mali müşavirlerin problemlerine bigâneler. O yüzden biz diyoruz ki barolarda uyguladığımız sistem odalarda da uygulanmalı, odalarda da olmalı bu. ‘ dedi.
Aydemir: Mali Müşavirlerin İşi Yükü Ağır
Bakan Elvan’a SMMMO’lara yönelik beklentileri sunan Milletvekili Aydemir, ‘3568 sayılı Mali Müşavirlik Yasası’nın içerisinde kategorize edilmiş yapılar var. Yeminli mali müşavirlik var, mali müşavirlik var, bir de Kamu Gözetimi Kurumundan bağımsız denetçiler var. 3 tane farklı sahada iştigal eden ama aslında aynı şeyleri yapan meslek mensupları var. Bu, yeminli mail müşavirliği bağımsız denetçilikle beraber bir hâle getirip de bağımsız denetçilik şeklinde devam ettirmek mümkün olabilir
mi?. Ayrıca, mali müşavirlerin iş yükü hakikaten çok fazla, bunlara dönük daha kolaylaştırıcı ne tür bir uygulama yapmayı planlarsınız , düşünürsünüz bu çok çok mühim? Mali müşavir meslektaşlarımın özel talebidir. ‘ dedi.
Tarım Kesimine Yönelik Destekler
Sunumunda bakanlığın çiftçilere yönelik yardım ve desteklere değinen Milletvekili Aydemir, ‘Hususen, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çiftçilere dönük yapmış olduğu yardımlar var. Bu hakikaten zeminde müthiş bir karşılık buluyor. Türkiye tarımı, ciddi mesafe aldı, özellikle son bir yıl da sahada olan birisi olarak söylüyorum ki ciddi bir karşılığı oldu. Ben Erzurum’dan biliyorum, hayvan sayısı bulunduğumuz bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya artar hâle geldi. Bunlar yapılan bu yardımların, bu desteklerin karşılığı olmuştur. Bu sadece Erzurum’da değil bütün Türkiye sathında böyle. Yine, esnafa bizden önce 150 milyonluk bir kredi sağlanmışken Halkbank kanalıyla biz bunu 67 milyara çıkardık. Dile kolay, dile. Bunları yapıyoruz biz. Bunları konuşmak lazım. Hakikatlerle yüzleşmek lazım. Bunu yaparsak hep söylediğim gibi bir hâl üzere yürümüş oluruz. Nedir o hâl? Güzeli taklit, taklit edin, formatını değiştirin efendim, farklı bir dil kullanın ama bu hâli taklit edin, siz de mesafe alın, başarıyı oradan elde edin. Yoksa Gezi’yi sahiplenerek kuytu köşelerdeki IMF’cilerle fiskos yaparak mesafe alamazsınız. Bu millet kendinden olanı biliyor, yüreğine raptettikleriyle beraber yürüyor ve daha çok yürüyeceğiz inşallah. ‘ diye konuştu.
2023 Yılı Enflasyon Beklentisi
Bakan Elvan’ın 2023 yılı enflasyon beklentisini değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Değerli Bakanımızın tespitleri çok gerçekçiydi, tahminleri de öyle. Mesela 2023 enflasyon oranından bahsetti, yüzde 5 gibi bir rakam dillendirdi, Allah’ın izniyle bu gerçekleşecek. Ara ara hep söyleniyordu ya, 2023 hedefleri filan, biraz önce söylediğim işte o hedefler aslında Ceteris Paribus, iktisatçılar biliyor, yani şartlar aynı kalmak kaydıyla yürünseydi 2023 hedeflerinin fevkinde bir noktaya gelecektik. Ne oldu? Dessaslık, iblislik, imansızlık envaitürden terör örgütlerini bize karşı kullanma. Ta ki, kanlı bir ihtilale varıncaya kadar muhatap olmadığımız kalmadı. Biz sükût ediyoruz, edepli insanlarız, alttan alıyoruz. Biz hükûmet ediyoruz efendim alttan alalım ama nereye kadar ya hakikatleri de konuşmak durumundayız. Bunları yaşamadık mı? Sadece 2,5 trilyon dolar PKK kitapsızlarına harcanan bedel var, bu ülke bu bedeli ödemiş. FETÖ imansızlarının yaşattığını hepimiz biliyoruz. Az önce Gezicileri söyledim. DEAŞ’ı bir tarafta, DHKPC’si bir tarafta, bütün bunlara rağmen iktisadi kodlarımız o kadar muhkem, o kadar mükemmel ki Allah’ın izniyle şu sadmeyi de anlattıktan sonra çok daha ciddi mesafe alacağız. Zaten şu sıkıntılarla uğraşırken de yine de dünyaya rağmen, dünyanın bu yaşadığı bu problemlere rağmen ucundan kıyısından nasıl mesafe alırız diye başka şeyler de düşünüyoruz. ‘ dedi.
Türkşeker Faaliyetleri Ve Sözleşmeli Tarım
TÜRKŞEKER kaydında gerçekleştirilen yatırımları dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘TÜRKŞEKER diye bir kuruluşumuz var bizim. Öteden beri gelen şeker fabrikalarının şimdiki hâli TÜRKŞEKER. Yeni bir çalışma yapmış ve tanıtım yapıyor. TÜRKŞEKER ne yapıyor arkadaşlar? Sözleşmeli tarım diye bir konsept oluşturmuş bununla beraber özellikle ziraatçılar zemininde, çiftçi zemininde önemli mesafe alıyor, kayıt düşüyor. Şeker fabrikaları ne yapıyordu? Zirai ürün olarak sadece ve sadece şeker fabrikalarında dile getirilen kavram neydi? Pancardı değil mi, şeker pancarı; sadece ve sadece şeker pancarıydı. Oysa geldiğimiz noktada, bakın, yeni format alan, yeni hususiyet ifade eden hâllere bürünüyoruz, ekonomimiz her yönüyle çok ciddi mesafe aldı.’ ifadelerine yer verdi.
Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışmaları
Bakanlığın Yatırım Ortamını İyileştirme çalışmalarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Bunların aksülameli, yansıması hakikaten çok özel, çok güzel oldu, bundan sonra da olacak. Zaten iş yapma kolaylığını not düşmüşsünüz. 43’üncü sıradan 33’üncü sıraya ilerlemişiz. Maliye sahasında gerçekleştirilen birtakım kolaylıklar var. Bu muhtasar beyannameler ve prim hizmet beyannamelerinin birleştirilmesi mali müşavirler açısından o kadar değerli ki
ve elektronik ortamda yapılan işlemler. Bir mali müşavir olarak söylüyorum, meslektaşlarım adına söylüyorum ki bu çok çok değerli. ‘ dedi.
Aydemir: ‘Zirvelere yürümeyi sürdüreceğiz’
Milletvekili Aydemir, ‘Allah’ın izniyle bu kadro, bu ekip iktisadi vasata çok özel bir zemin getirecek ve beş yıldır dinlediğim, biteviye dinlediğim ezberler gene ters yüz olacak, yine AK Partİ iktidarıyla, AK davayla, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber milletimizin yüzü gülecek ve çıktığımız o zirvelere, doruklara yürüme hâlimiz, serencamımız çok daha ileri noktalara, çok daha hız alarak gidecek. ‘ vurgusunu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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