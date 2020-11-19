Karaca: “Esnaf ve sanatkara yönelik yeni destek paketleri hayata geçirilmeli”

Erzurum MatbaaKırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, Pandemi tedbirleri kapsamında alınan kararlardan ekonomik olarak etkilenecek esnaf ve sanatkarlara yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf ve Sanatkârların Mart 2020 tarihinden bu tarafa devlet tarafından alınan bütün yasak ve önlemlere harfiyen uyduğunu dile getiren Başkan Karaca, “Bu süre zarfında direk veya kısmen kapalı olan esnaf ve sanatkârımıza altı ay ötelemeli ve düşük faizli 25.000 liralık bir krediden başka hiçbir yardım veya hibe verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı son yasak ve önlem paketinde ise iş yerlerimizin büyük bir kısmı süresiz olarak kapalı kalacaktır. Bu sıkıntılı süreçte; Sağlık için alınan hiçbir karara karşı değiliz. Bütün tedbirlere evet, ancak esnafın hali ne olacak? Daha önce getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında en büyük maddi sıkıntıları esnaf ve sanatkarımız yaşamıştır. Hiç kuşku yok ki, yeni alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında olumsuz etkilenecek kesim yine esnaf ve sanatkarımız olacaktır. Alınan bu kararlar kapsamında esnaf ve sanatkâr özel olarak desteklenmelidir” dedi.

Yeni alınan kararlardan ekonomik olarak etkilenecek esnaf ve sanatkara yönelik yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesini isteyen Karaca, “Hiç zaman kaybedilmeden iş yerleri kapanan esnafımıza ve yanlarında çalışan personele nakdi yardımlar yapılmalıdır. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğalgaz ve benzeri zorunlu giderlerimizi karşılamak için her ay düzenli olarak nakdi yardımlar yapılmalıdır. Esnaf ve Sanatkarımız, kapalı oldukları süre içerisinde SSK, BağKur ve Vergi giderlerinden muaf tutulmalıdır.” diye konuştu.

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