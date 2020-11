Aydemir’den TTB’ye sert tepki Aydemir: ‘Ne hakları var Türk lafzını kullanmaya?’ Aydemir: Sağlık alanında destan yazdık’ Aydemir: ‘Sağlık sisteminin mimarı Cumhurbaşkanımızdır’ Aydemir: ‘Bizim lügatimizde hiç “öteki” olmadı’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, destansı bir sağlık sistemi olduğunu vurgulayarak, sistemin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a teşekkür etti.

Milletvekili Aydemir, ‘Biz destan yazmışız, destan. Çıkın bir yurt dışına, sağlık sistemimizle ilgili anlatılanları görün, oradaki hekimlerin Türkiye’ye düzdüğü methiyeleri, hak teslimlerini görün. ‘dedi

‘Dualar bakanlığımızla’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın süreçte özellikle ortaya koyduğu tavrın bütün yüreklerde özel bir yer edinmesine sebep olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘ Değerli Bakanımızın ve o yüreklerden yönelen dualar, niyazlar Allah’ın izniyle sadece ona değil 7 bin sülalesine yetecek kadardır, Allah’ın izniyle.’ paylaşımında bulundu.

TTB’ye tepki

Türk Tabipler Birliğine tepki gösteren Aydemir, ‘“Türk” ifadesi onlara zıkkım olsun, çok açık söylüyorum. Ne hakları var Türk’ü kullanmaya? Teröristleri tebcil eden, terörü yücelten, çok açık söylüyorum, millî olanın karşısında duran. Beni temsil etmiyor, bu milleti temsil etmiyor. ‘ dedi.

Aydemir’den Erzurum İçin Talep

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Sağlık Bakanlığı etabı görüşmelerinde tespit ve öngörülerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Hastanelerin Diş Üniteleri AK Parti öncesi sadece diş çekme fonksiyonuyla bilinirdi. Oysa şimdi en modern implant hizmetlerine varıncaya kadar işlev görüyorlar. Biz de, bu hali inşaa eden Sağlık Bakanımızdan Erzurum ilçeleri için Panaromik röntgen cihazı istedik. ‘ açıklamasını yaptı.

Aydemir Eleştirilere Tepki Verdi

Sunumunda Bakanlığa yönelik eleştirilere cevap veren Milletvekili Aydemir, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kaydedilen başarılı çalışmalara atıfta bulunarak,‘ Arzu ettiğimiz, istediğimiz yegâne şey hak teslimi yapılması, bütün istediğimiz bu. Elbette ki tenkit edeceğiz, elbet taleplerde bulunacağız ama yapılanı inkâr kadar kötü bir şey yok. ‘ dedi.

Hak Teslimi

CHP Milletvekili Bekaroğlu’nun Sağlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki değerlendirmesinde hak teslimi yaptığına işaret ederek, ‘Mehmet Bekaroğlu Hocamız, kendisi hekim, tabip. Bizde derler ki Türk atasözüdür “Taç giyen baş akıllanırmış.” Onu dinlerken bunun tababete, Sağlık Bakanlığına teşmil edilecek olanı ne olur? “Eğer geceler sizin için uzun yaşanmışsa hâlden anlar hâle gelirsiniz.” demektir. Bekaroğlu Hocam her bütçede, özellikle Sağlık Bakanlığı bütçelerinde acımasız eleştiriler yapardı. Bugün dikkat ettik, müthiş bol, ganime teşekkür etti, hak teslimi yaptı, niye? Çünkü o gecelerde gördü ki bu sistem onu dört başı mamur hâlde, salah üzere oradan çıkardı, o yüzden de hak teslimi yaptı; bunu yapacağız.’ diye konuştu.

Aydemir’den ötekileştirmeye tepki: ‘Sizin haddinize mi? ‘

‘Biz öyle bir kadroyuz ki bizim lügatimizde hiç “öteki” olmadı.’ vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, HDP’li milletvekillerinin “Kürt’ü sahiplenmek” sözlerine tepki vererek, ‘Şuna çok üzülüyorum ve kızıyorum, canım sıkılıyor: “Kürt’ü sahiplenmek” Bu sizin haddinize mi ya, kimsin sen! Bizden daha fazla sahiplenemezsin. Kürt kardeşimi sahiplenecek değilsin, çok açık söylüyorum. Kürt kardeşlerimi istismar yok.’ dedi.

Keyfi Karantina Uygulaması İddiası

Muhalefete mensup bir milletvekilinin ‘keyfi karantina uygulaması’ iddialarını sert sözlerle eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Bir Milletvekili bir şey söyledi: “Keyfî karantina uygulaması” Yani bir taraftan hekimleri tebcil etti, hekimleri methetti. Orada da bir kurnazlık yapılıyor. Malum, kurnazlık şu demek: Aklı arka plana koyup zeki numarası yapmak. Şunu yapıyor, diyor ki: “Hekimler, sağlık çalışanları çok özveriyle çalıştılar, kendilerine minnettarız.” Eyvallah ama Sağlık Bakanımız başta olmak üzere derijan ekibe olabildiğince tenkit getiriyor. Bir kadroyuz; hekimler, çalışanlar, hep beraber onlar bizim başımızın üstünde yer alıyorlar, onların parmağına diken battığı an bizim yüreğimize batıyor; böyle bir kadroyuz biz. Dolayısıyla kaldı ki bu ekip yani şu lider kadro onları yönetiyor. Oradan neşet eden bir güzellik varsa onlara teşmil edilecek, bir çirkinlik olduğu zaman da Bakanımız başta olmak üzere bütün bir kadroya; bu, insafsızlıktır, haksızlıktır. “Keyfî karantina uygulaması” nasıl olabilir? Yani bu akıl alır gibi bir şey değil, böyle bir iddia olabilir mi. Hekimler bu işe karar vermeden idari makamlar öyle bir karar alamaz; böyle bir şey olmaz, yapmayın bunu. Yapmayın bunu, bunlar yanlış.’ ifadesine yer verdi.

Aydemir Kalaycı’nın tespitlerini paylaştı

Konuşmasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’nın “Vatan, millet hissiyatı ayakta olanlar hakkı teslim ederler.” Tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Burada konuşmacılardan ehli vicdan çok sayıda isim oldu, istifade ettik; tenkit getirenler oldu, içlerinde hekimler vardı, elbette onların zaviyesinden bakmak lazım, saygımız sonsuz ama bir isim çok tafsilata girerek rakamlarla anlattı ve bir şeyi söyledi “Vatan, millet hissiyatı ayakta olanlar hakkı teslim ederler.” dedi ve Bakanlığımızın hakkını teslim etti, kim bu kişi? Mustafa Kalaycı Bey. Dediğim gibi, burada başka arkadaşlarımız da oldu, muhalif cenahta hekim olan kardeşlerimiz anlattılar, öğrendik, noksan varsa biz de görmüş olduk ama bütün bütün siyaha takılı zihinlerden rahatsız oluyoruz. Bunu yapmayalım, kimse bundan bir fayda temin edemez.’ Dedi.

‘Biz destan yazmışız, destan’

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi bir Milletvekilinin “Rövanşist yaklaşımdan artık uzan durun.” sözlerine sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Neyin rövanşı? Biz destan yazmışız, destan. Çıkın bir yurt dışına, sağlık sistemimizle ilgili anlatılanları görün, oradaki hekimlerin Türkiye’ye düzdüğü methiyeleri, hak teslimlerini görün. Kimden rövanş alacağız? Bizden önceki hâli biliyoruz. Ben hekim değilim ama iş adamı olarak on beş yıl özel hastane işlettim; hâli biliyorum, 1990’lı yılları biliyorum, yaşımız ona uygun, bu ülkede neler yaşandığını biliyorum. Rakam verdi arkadaşlarımız, nereden nereye geldiğimizi hepimiz biliyoruz ama şunu da söylemek lazım hak teslimi bağlamında: Bir özel sistem kurulmuş, sistemin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır, onunla beraber şekil almış ve tabii, Sağlık Bakanlarımız var. Dadaş kıvamıyla iftihar ettiğim Recep Akdağ Bakanımız, ekibiyle beraber çok muntazam bir zemin oluşturdu ve onun üzerine diğer arkadaşlarımız, diğer Bakanlarımız geldikten sonra da onu çok daha ihya eder hâle geldiler ve şimdiki Bakanımız. O müşfik hâliyle şu süreçte özellikle ortaya koyduğu tavır bütün yüreklerde özel bir yer edinmesine sebep oldu Değerli Bakanımızın ve o yüreklerden yönelen dualar, niyazlar Allah’ın izniyle sadece ona değil 7 bin sülalesine yetecek kadardır, Allah’ın izniyle.’ diye konuştu.

Salgından Çıkarılacak Ders

Netameli, sıkıntılı bir dönem yaşandığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yani, öyle bir musibetle muhatabız ki bir türlü baş edemedi insanlık. Niye? Bir sual açmak lazım yani neden bu musibet bize düçar oldu ve niye bugüne kadar derde derman bulamadık? Çünkü arkadaşlar, hakikatin önünü perdeliyoruz. Bana göre bu dert bize, “İnsanlığa dönün.” tekdiridir bana göre. Lütfen, ben hepinizi bu noktada elbette ki bir özel yere koyuyorum, tenzih ediyorum ama haksızlıktan uzak durmak lazım. ‘ dedi

‘Türk” ifadesi onlara zıkkım olsun’

‘Vatanperver Türk hekimleri gönlümüzde, yüreğimizde, onlara saygı sunuyoruz’ kaydını düşerek Türk Hekimler Birliğine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bir Milletvekilimiz, “Türk Hekimler Birliği” diyor. “Türk” ifadesi onlara zıkkım olsun, çok açık söylüyorum. Ne hakları var Türk’ü kullanmaya? Teröristleri tebcil eden, terörü yücelten, çok açık söylüyorum, millî olanın karşısında duran. Beni temsil etmiyor, bu milleti temsil etmiyor. “Türk” bütün bir milleti ifade ediyor. Türk, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla, bütün renkleriyle Türk milletini ifade ediyor. Onların Türk’le bir alakası yoktur. Ben her zaman söyledim, Yakın zamanda, yakın zamanda vefat eden, Türk milletinin esaslı bir evladı vardı, Markar Eseyan. Türk milletinin en esaslı parçasıydı, millîydi, yerliydi, bizim bakışımız bu. Herkes, bizi tanıyan herkes bilir ki milletin her rengine aşığız biz. Milleti yekpare gören.‘ diye konuştu.

‘Azerbaycan, bizim canımız’

HDP’li bir milletvekilinin Azerbaycan’a asker gönderilmesine yönelik eleştirilerini sert bir dille cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, burada biri şu ifadeyi kullanıyor, Azerbaycan’a gönderilen askerle ilgili, ifadesi: “Başkalarının çocuğunun ölmemesi için savaşa biz çocuklarımızı gönderemeyiz.” İşte, mantalite farkı bu, insan gibi görmüyor. Biz, Azerbaycan’da, elbet soydaşlarımız, onlar bizim yüreğimiz, canımız, ciğerimiz. İnsansa, orada barışı tesis etmek için biz varız, gideriz. İşte, 150’yi aşkın ülkeye Sağlık Bakanlığımız koşmuş, gitmiş; kim olursa olsun, rengi, cinsiyeti Biz böyle bir milletiz, asil bir milletiz. Dolayısıyla ötekileştirmeyin, ötekileştirdikçe batıyorsunuz, hiç bir şekilde mesafe almanız da mümkün değil. ‘ kaydını düştü.

Aydemir Erzurum için cihaz talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibiyle iftihar ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Çok, hakikaten sağlık zeminine müthiş konfor koydunuz, nitelik getirdiniz. Diş hekimliğinin nereye geldiğini sayın Bekaroğlu söyledi, eskiden sadece berberler gibi diş çekme hâlindeydi, şimdi envai türden diş hizmeti veriliyor. Bu noktada Erzurum adına bir talebimiz var, birkaç tane ilçemize. Erzurum’a kadar geliyorlar ve mesafelerimiz çok uzak. Panaromik dijital röntgen cihazı talep ediyoruz. Bunu karşılarsanız çok mutlu oluruz, dualar zaten katmerlenir Allah’ın izniyle.’ dedi.

