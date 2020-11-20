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Erzurum'da dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı

DHA

Erzurum'da dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı


Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesi ile çevresindeki köylerde sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırı boş kaldı. Mağdur olduklarını belirten besicilerden Mustafa Yıldız, "Dolandırılmadan önce büyükbaş hayvanlarla dolu olan ahırlarımızda şimdi birkaç tavuk ve horoz var" dedi.
Şenkaya ve çevre köylerden 5 yıldır bölge çiftçisinden canlı hayvan satın alan Y.B., iddiaya göre son olarak 810 büyükbaş hayvanı çek ve senet karşılığı satın aldı. Büyükbaş hayvanların yaklaşık değerinin 4,5 milyon lira olduğunu dile getiren çiftçiler, geçen yıl ekim ayında paralarını almak için bankaya gittiklerinde çek ve senetlerin karşılıksız olduğunu öğrenince şok oldu.
BESİCİLER HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI
Savcılığa suç duyurusunda bulunan besicilerden Mustafa Yıldız, kendisi gibi yaklaşık 30 besicinin dolandırıldığını öne sürdü. Yıldız, kendilerini dolandırdığını iddia ettiği Y.B.'den şikâyetçi oldukları için telefon veya sosyal medya aracılığı ile tehdit edildiklerini ifade ederek, "Ben ve diğer besicilerden küçük çaplı büyükbaş hayvan satın alan Y.B., ödemelerini hiç aksatmıyordu. Sonra bizlerden yüklü miktarda hayvan satın alıp karşılığında çek ve senet verdi. Günü gelip bankaya gittiğimizde dolandırıldığımızı anladık. Gidip hemen şikâyetçi olduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yardım bekliyoruz. Perişan olduk. Hepimizin tek geçim kaynağı, sahip olduğumuz büyükbaş hayvanlarımızdı. Çoğumuz icranın eşiğindeyiz. 60 hayvanımın bulunduğu ahırda şimdi dört beş tane tavuk ve horoz var" diye konuştu.
'PARAMIZI İSTEDİĞİMİZ İÇİN TEHDİT EDİLİYORUZ'
Y.B.'nin cezaevine girmesi halinde yüreklerine su serpileceğini söyleyen Mustafa Yıldız, "Hayvanlarımızın parası geçen yıl ekim ayında ödenecekti. Bir yıldan fazla geçti hala bir şey yok. Konuyu yargıya taşıdık ama oradan da bir sonuç alamadık. Bir zamanlar büyükbaş hayvanlarla dolu olan ahırımız şimdi boş. Böyle görünce perişan oluyoruz. Biz, dolandırılan besiciler olarak devlet büyüklerimizden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Suçluların elini kolunu sallayarak gezmesine çok üzülüyoruz. Paramızı istediğimiz için Y.B. ve yakınları bizi sosyal medyadan tehdit ediyor" dedi.
Besici Sebahattin Bilanik ise Y.B.'ye 108 büyükbaş hayvan verdiğini ve parasını alamadığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu şahıs Şenkaya ilçesi ve köylerinden 810 tane büyükbaş hayvan götürdü. Bunlar bir çete. Önce küçük çaplı hayvan alıp ödeme yaptı. Güvenimizi kazanınca son vuruşu yaptı. Duyduğumuza göre Horasan ilçesinde de dolandırıcılık yapmışlar. Hayvancılık kalkınsın diyorlar ama bunlar yüzünden hep geriliyoruz. Hayvanlarımızın parasını alamadığımız için ne yeni bir hayvan aldık ne de borçlarımızı ödeyebildik. Çoğumuz icralık olacağız. 400 bin lira alacağım var. Bu az para değil. Yıllardır kazandığım mal varlığım bir anda yok oldu. Devletimiz bu gibi suçlulara en ağır ceza vermeli ki örnek olsun ve başka dolandırıcılar başkalarının canını yakmasın. Yıllardır hep duyardık besicilerin dolandırıldığını. Bir gün dolandırılacağımız hiç aklımıza gelmezdi."DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Senkaya Murat AYDIN
2020-11-20 09:57:28

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