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Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı Aksakal: “İşçilerimiz daha rahat edecek” Başkan Orhan: “Çalışanlarımızı gözetmek zorundayız”

İHA

Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı Aksakal: “İşçilerimiz daha rahat edecek” Başkan Orhan: “Çalışanlarımızı gözetmek zorundayız”

Aziziye Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir süreden beri devam ettirilen Toplu İş Sözleşmesinde sona gelindi. Toplu İş Sözleşmesi neticesinde belediye bünyesinde çalışan 135 işçi için iki yıllık sözleşme neticesinde ilk yıl yüzde 20 ikinci yılda yine yüzde 20 olarak ücretler yeniden düzenlendi.
Sosyal haklarla birlikte yüzde 28’e ulaşan sözleşme Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal tarafından imzalandı. Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Aksakal, sözleşmede istenilen zam oranını ulaştıklarını söyleyerek Başkan Orhan’a teşekkür etti. Aksakal, “İşçilerin haklarının verilmesinde hassasiyet gösteren başkanımıza duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. Ücretlerin ödenmesinde her daim çalışanın yanında olması ise sendika olarak işlerimizi kolay kılıyor. Yapılan Toplu İş Sözleşmesinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.
Toplu İş Sözleşmesi imzalama töreni sonrasında konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sözleşme ile işçilerin geçim kaygılarının giderilmesi konusunda hareket ettiklerine dikkat etti. Hizmet İş sendikası ile varılan mutabakatta sosyal haklarında düzenlendiğini anlatan Başkan Orhan, “Sözleşmemizi iki yıl olarak düzenledik. Sosyal hakların temini konusunda da bütçemiz şartlarını zorlayıp en iyi rakamları tespit ettik. Bundan sonraki sözleşmelerde de aynı duyarlılıkla hareket edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Varılan mutabakatın başta işçilerimiz olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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