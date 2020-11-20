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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Er-Gürder ve Hizmet-İş’ten Karataş’a ziyaret

İHA

Er-Gürder ve Hizmet-İş’ten Karataş’a ziyaret

13. Olağan kongrede tekrar MHP Erzurum İl Başkanı seçilmesinin ardından yeni teşkilat kadrosuyla birlikte hızlı adımlarla kentin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Naim Karataş yoğun tebrik ziyaretlerinin yanı sıra kurum ve STK’ları gezmeyi de ihmal etmiyor.
Tebrik ziyaretlerinin devam ettiği MHP Erzurum İl Başkanlığında son olarak ERGÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Uçan ve Hizmetİş Erzurum Şube Başkanı Erol AKSAKAL, yönetim kurullarıyla birlikte ağırlandı. Naim Karataş’ın yeniden MHP Erzurum İl Başkanı seçilmesini tebrik etmek ve Erzurum’un sorunlarının çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmak maksadıyla ziyarette bulunan STK temsilcileri MHP teşkilatının güçlü yapısına dikkat çektiler.
“Süreci el ele yürüteceğiz”
Covit19 salgın sürecini ve bu durumun oluşturduğu olumsuz girdabın hep birlikte ele ele vererek yok edilebileceğine işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Sadece salgınla değil aynı zamanda onun oluşturduğu birçok olumsuzlukla mücadele etmek zorundayız. Bu sürecin en az hasarla atlatılması için her konuya hassasiyetle yaklaşmayı sürdüreceğiz” vurgusunda bulundu.
Erol Aksakal başarı diledi
Hizmetİş Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’a başarı dileklerinde bulunarak “ ülkemizin bu zorlu döneminde birlikte olmaktan başka çaremiz görünmüyor. Bu maksatla atılan bütün adımların da yanında olacağız. MHP yönetiminin ve teşkilatının da bu anlamda ülkemize ve şehrimize değer katacaklarından şüphemiz yok” ifadelerine yer verdi.
ERGÜRDER sorunlarını dile getirdi
Öte yandan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’a tebrik ziyaretinde bulunan ve sporcuların genel sorunlarını masaya yatıran Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Uçan ve yönetim kurulu üyeleri çözüm yolları konusunda istişarede bulundular.
Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği (ERGÜRDER) milli sporcuları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Başkanı Naim Karataş’a sorunlarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İzzet Uçan, “en az diğer sporlar kadar önemli olan güreşin ve boksun hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Bu anlamda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz ve MHP gibi köklü bir partinin desteğini arkamızda her daim hissediyoruz. Amatör sporların kanayan yarası haline gelen ilgisizliğin artık belediyeler eliyle son bulmasını arzuluyoruz. Çalışmalarımızın bu doğrultuda sürmesi ata sporlarımız için de oldukça hayati bir hal almış durumda. Diğer spor branşlarına gösterilen ilginin artık ata sporlarımıza da gösterilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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