Türkiye´de ilk kez 'kar saklama' uygulaması Palandöken'de başladı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Türkiye´de ilk kez gerçekleştirilen 'kar saklama' uygulamasını bu sezon Palandöken Kayak Merkezi´nde başlattı. Kış için pistlerde depolanan 22 bin metreküplük kar, sezon için yeniden pistlere serildi.

Kayak sezonu öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı Türkiye´nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken´de, yeni uygulanan projeyle ilgili bilgi veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ''Bu sezon için geçen sene depoladığımız kar kütlelerini pistlerimize seriyoruz. Bu sene mayıs ayında 23 bin metreküplük kar kütlesini kayak merkezimizde depolamıştık. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile 2020 Mayıs ayında kayak sezonunun bitmesi ile birlikte uygun alanlarda biriktirilen kar kütlelerinin yaklaşık 14 bin metreküpünü saklamayı başardık. Sezon öncesi sakladığımız bu karı, teknik karlama ile birlikte kayak merkezimizde kullandık. Güneş almayan bölgede özel muhafaza ettiğimiz kar kütlelerinin serimi ile birlikte sezon öncesi karın yağıp yağmama problemi de böylelikle ortadan kalkmış oldu" diye konuştu.

'TEKNİK KAR ÜRETİMİMİZ DE BAŞLADI'

Başkan Sekmen, uygulamayla kayak sezonunun açılışının da erkene alındığını söyleyerek şunları kaydetti;

''Hava sıcaklığının Palandöken Kayak Merkezi´nde sıfırın altına düşmesi ile birlikte sakladığımız karın serimi ekiplerimizce gerçekleştirildi. Eksi 4 dereceye düşen hava sıcaklığı ile birlikte teknik kar üretimimiz (suni kar) de başladı. Kar depolama uygulaması kapsamında 750 metre uzunluğundaki 7 no'lu pistte oluşturulan 40 metre genişliğinde 45 santimetre kalınlığındaki pistimiz, kayak yapmak için elverişli hale getirildi. İnşallah gelecek sezon, kar depolama ve saklama uygulamasını daha çok hacimli kütlelerle daha büyük alanlarda uygulayacağız."

Başkan Sekmen, Norveç, İtalya ve Avusturya´da bulunan çeşitli kayak merkezlerinde yapılan `Kar Depolama ve Saklama´ uygulamalarının Türkiye´de ilk kez Palandöken Kayak Merkezi´nde yapıldığını da sözlerine eklediDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-11-20 14:52:22



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