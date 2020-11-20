Ak Parti İl Kongresi ertelendi

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Ak Parti Erzurum İl kongresinin başka bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pandemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumak için tüm il kongreleri ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kongrelerin hangi tarihlerde yapılacağı daha sonra bildirileceği açıklandı.

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