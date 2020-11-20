Erzurum’da kar yağışı sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

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Erzurum’da yağan kar sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Erzurum'da kar yağışıyla birlikte etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar kara hazırlıksız yakalanırken, bazı yayalar ise şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştılar.

Karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış araç camları üzerinde kalırken, yere düşen karlar hemen eridi.

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