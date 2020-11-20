Kop Dağı geçidinde kar ve sis etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aşkale'nin Doğu Karadeniz’e açılan kapısı Kop Dağı geçidinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Öğle saatlerinden itibaren hem kar yağışı hem de sis bölgede etkili olmaya başladı. Aşkale 121. Karayolları Şubesine bağlı ekipler sürücülerin zor anlar yaşamamaları için yol güzergahında tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.