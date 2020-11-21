Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı

DHA

Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, futbolcuların pas kabiliyetlerini ölçen ve geliştiren 'tiki-taka' uygulamasını geliştirdi. Kuzey, amacının projesini önce Türkiye'deki kulüplere, sonra da yurt dışına satmak olduğunu söyledi.
ETÜ ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hacı Mehmet Kuzey, evinde futbol oynarken çekyata attığı topun farklı yere gitmesi üzerine daha iyi pas atabilmek için proje geliştirmeye karar verdi. Evinde yaptığı pas çalışmasından yola çıkarak bir düzenek hazırlayan Kuzey, yaptığı denemelerle uygulamasını geliştirdi. 2 metrekarelik ve üzerinde 20 LED ışıklı panel geliştiren Kuzey, dokunmatik ekranla pas yüzdesini ölçmeye başladı. Futbol topunu ışıkları yanan panellere kısa sürede vurulmasını amaçlayan uygulamada süreye göre puan artıyor ya da azalıyor. 
Yaklaşık 2,5 yılda hazırladığı projesini önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından geçen günlerde Erzurum'u ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gösteren Dr. Öğretim Üyesi Kuzey, futbol kulüplerine tanıtım için de hazırlık yapmaya başladı. 
KANEPEYLE PAS ÇALIŞMASI YAPARKEN GELİŞTİRDİ
Düzeneği evde kanepeye top atarken yapmayı planladığını belirten Kuzey, "Topu kanepeye düz vurduğumda bana geri geliyordu. Yandan çarpınca başka yerlere gidiyordu. Çalışırken kanepenin biraz yuvarlak olması halinde topun direkt geri geleceğini düşündüm. Evde oynarken düzeneğin ilk halini tasarladım, daha sonra ışıklı sistem aklıma geldi. Düzeneğe elektronik devre ve sensör taktım. Düzenekteki panele top vurduğunda ışık sönecek ve başarı puanını belirlemeyi amaçladım. Yaklaşık 2,5 senelik çalışmanın ardından düzeneği son haline getirdik" dedi. 
'TİKİ TAKA'NIN MARKA TESCİLİNİ ALDI
Futbolcuların pas verme kabiliyetini ölçen ve geliştiren bir uygulama geliştirdiğini belirten Kuzey, şunları söyledi:
"Futbolda orta sahada özellikle futbolcuların topu aldıkları zaman hızlı şekilde müsait arkadaşlarına pas vermeleri çok önemlidir. Bu kabiliyeti ölçen ve geliştiren bir düzenek geliştirdik, ismini de 'tiki taka' koyduk. Marka tescilini aldık hem yerel hem de uluslararası patent süreci devam ediyor. Düzenek futbolcunun hem pas alıp verme kabiliyetini ölçecek hem de geliştirmesine yardımcı olacak. Benim esas amacım bu düzeneği ihraç etmek. Önce ülkemizdeki futbol kulüplerine ardından yurt dışına satmayı hedefliyorum. Bunun için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile görüştüm, çalışmamı çok beğendi. Projemizi İstanbul'da tanıttık, Gençlik ve Spor Bakanımız de projeyi görerek beğendi."
UYGULAMA ÇOK BASİT
Futbolcuların gelişimi için çok önemli olan düzeneğinin uygulamasının da basit olduğunu anlatan Kuzey, "Dokunmatik ekranda başlat işaretine basıldıktan sonra, kaç saniye oynayacağınızı belirliyorsunuz. Bu sürede yanan panellere vurmaya çalışıyorsunuz. Işığı yanan panele vurdukça sönüyor, yenisi yanıyor. Belirlediğiniz sürede kaç panele vurduysanız, puanınız otomatik olarak ekranda gözüküyor" dedi. 
KULÜPLERİN İSTEĞİNE GÖRE YAZILIM YENİLENEBİLİR
Düzeneğe üst düzey yazılım da yüklediklerini vurgulayan Kuzey, "Yazılımda top geldiği zaman oyuncunun sağa mı yoksa sola mı daha iyi pas attığının ölçümleri de yapılıyor. Bir oyuncunun sağa mı yoksa sola mı dönüşleri iyi. Ne tarafa daha iyi pas atıyor gibi özelliklerini futbol bilgimize göre geliştirdik. Donanım yazılım tamam. Teknik direktörlerin talebine göre yazılımı daha da geliştirebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-11-21 09:01:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
YEREL HABERLER Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik ...
Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında ...
Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
Kop Dağı geçidinde kar ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kop Dağı geçidinde kar ve sis etkili oluyor
Erzurum’da kar yağışı sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı sürücülere ve yayalara zor ...
Ak Parti İl Kongresi ertelendi
YEREL HABERLER Ak Parti İl Kongresi ertelendi
Erzurum’da 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı
Erzurum’da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar
YEREL HABERLER Erzurum’da öğretmenler kalite etiketi belgelerini ...
Aydemir’den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep Aydemir’den Erzurum için çılgın proje Aydemir: ‘Salavat, kuvvete bağlıdır’ Aydemir ilçeler arasında demiryolu hattı talep etti Aydemir’den Karadeniz - Erzurum hattı önerisi
YEREL HABERLER Aydemir’den Ulaştırmada Erzurum için 3 ...
Türkiye´de ilk kez 'kar saklama' uygulaması Palandöken'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye´de ilk kez 'kar saklama' uygulaması ...
Horasan Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Türkiye’de bir ilk: "Kar Depolama Uygulaması" Erzurum’da başladı Geçen seneden depolanan 22 bin metreküplük kar, sezon için pistlere serildi
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: "Kar Depolama Uygulaması" ...
Aydemir: ‘Çok yiğitçe bir yürüyüşümüz var’ Aydemir: ‘Asil bir milletiz, aziz bir milletiz’ Aydemir: ‘Biz ‘yar’ yerine Milleti koymuşuz’ Aydemir’den Cumhur ittifakına övgü Aydemir ulaştırma siyasetini değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Çok yiğitçe bir yürüyüşümüz var’ Aydemir: ...
Er-Gürder ve Hizmet-İş’ten Karataş’a ziyaret
YEREL HABERLER Er-Gürder ve Hizmet-İş’ten Karataş’a ziyaret
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Palandöken Dağı beyaza büründü (2)
YEREL HABERLER Palandöken Dağı beyaza büründü (2)
Toraman ve Sivaslı’ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Toraman ve Sivaslı’ya tebrik ziyareti
Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı Aksakal: “İşçilerimiz daha rahat edecek” Başkan Orhan: “Çalışanlarımızı gözetmek zorundayız”
YEREL HABERLER Aziziye işçileri toplu sözleşme imzaladı Aksakal: ...
İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Çocuklar ülkemizin geleceği”
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Çocuklar ülkemizin ...
Palandöken Dağı beyaza büründü
YEREL HABERLER Palandöken Dağı beyaza büründü
Hayvanlarını çek karşılığı dolandırıcılara kaptıran 30 besicinin ahırları boş kaldı Sahte çek ile hem dolandırdılar hem de tehdit ettiler
YEREL HABERLER Hayvanlarını çek karşılığı dolandırıcılara kaptıran ...
Erzurum'da dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
YEREL HABERLER Erzurum'da dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ...
Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında ...
Erzurum’da uyuşturucu taciri 12 şahıs adliyeye sevk edildi Uyuşturucu tacirleri konvoyla adliyeye getirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu taciri 12 şahıs adliyeye sevk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X