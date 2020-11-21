Erzurum kar ve sise teslim



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sisin de etkili olduğu kentte, çocuklar kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Erzurum'da cuma günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece etkili oldu. Kent merkezi, lapa lapa yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Sis bulutlarının çöktüğü kent merkezinde yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, çocuklar parklarda kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

KOP DAĞI'NDA SİS ETKİLİ

Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Bayburt arasındaki Kop Dağı geçidini de sis kapladı. Denizden yüksekliği yaklaşık 2918 metre olan geçitte sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, seyir halindeki sürücüleri kar ve sise dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olacağı tahmin edilen Erzurum'da karla karışık yağmur devam edecek.

AĞRI'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Ağrı'da da mevsimin ilk kar yağışı yaşandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası araçların üstü karla kaplandı. Kent merkezinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Ardahan'da ise gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde durdu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-11-21 10:23:15



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