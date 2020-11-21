BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde kulüp tesislerinde bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Mavibeyazlılar, düz koşu, 5’e 2 ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.

B.B. Erzurumspor, antrenmanın ardından kara yoluyla Trabzon’a hareket ederek yarın oynanacak olan maç öncesi kampa girecek.

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