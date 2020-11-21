BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
B.B.Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde kulüp tesislerinde bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Mavibeyazlılar, düz koşu, 5’e 2 ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.
B.B. Erzurumspor, antrenmanın ardından kara yoluyla Trabzon’a hareket ederek yarın oynanacak olan maç öncesi kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu üyelerinden İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu ...
Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor
YEREL HABERLER İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor
Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
YEREL HABERLER Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
Erzurum kar ve sise teslim
YEREL HABERLER Erzurum kar ve sise teslim
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
YEREL HABERLER Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas ...
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
YEREL HABERLER Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik ...
Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları, geniş güvenlik önlemi altında ...
Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
Kop Dağı geçidinde kar ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kop Dağı geçidinde kar ve sis etkili oluyor
Erzurum’da kar yağışı sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı sürücülere ve yayalara zor ...
Ak Parti İl Kongresi ertelendi
YEREL HABERLER Ak Parti İl Kongresi ertelendi
Erzurum’da 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı
Erzurum’da öğretmenler kalite etiketi belgelerini aldılar
YEREL HABERLER Erzurum’da öğretmenler kalite etiketi belgelerini ...
Aydemir’den Ulaştırmada Erzurum için 3 talep Aydemir’den Erzurum için çılgın proje Aydemir: ‘Salavat, kuvvete bağlıdır’ Aydemir ilçeler arasında demiryolu hattı talep etti Aydemir’den Karadeniz - Erzurum hattı önerisi
YEREL HABERLER Aydemir’den Ulaştırmada Erzurum için 3 ...
Türkiye´de ilk kez 'kar saklama' uygulaması Palandöken'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye´de ilk kez 'kar saklama' uygulaması ...
Horasan Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Horasan Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci
Türkiye’de bir ilk: "Kar Depolama Uygulaması" Erzurum’da başladı Geçen seneden depolanan 22 bin metreküplük kar, sezon için pistlere serildi
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: "Kar Depolama Uygulaması" ...
Aydemir: ‘Çok yiğitçe bir yürüyüşümüz var’ Aydemir: ‘Asil bir milletiz, aziz bir milletiz’ Aydemir: ‘Biz ‘yar’ yerine Milleti koymuşuz’ Aydemir’den Cumhur ittifakına övgü Aydemir ulaştırma siyasetini değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Çok yiğitçe bir yürüyüşümüz var’ Aydemir: ...
Er-Gürder ve Hizmet-İş’ten Karataş’a ziyaret
YEREL HABERLER Er-Gürder ve Hizmet-İş’ten Karataş’a ziyaret
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Palandöken Dağı beyaza büründü (2)
YEREL HABERLER Palandöken Dağı beyaza büründü (2)
Toraman ve Sivaslı’ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Toraman ve Sivaslı’ya tebrik ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X