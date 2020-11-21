Türkiye’de ilk, Erzurum işkur da tek Çağrı Merkezi Görevlisi mesleğindeki işbaşı eğitimler uzaktan eğitim alarak istihdama dahil oluyorlar

İşkur’un İşbaşı eğitim programlar ile Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlar devam ediyor.

İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenleniyor. Programlar illerde oluşturulan denetim kurulu ile denetimi ve kontrolü yapılmaktadır. Öte yandan Pandemi döneminde yani yeni normalleşme döneminde bazı sektörler olumsuz etkilenirken bazı sektörler arz talebi dolayısıyla iş talebi de artar oldu. Özellikle hızlı bir şekilde dijitalleşme geçişte, sanal (online) alışverişler, uzaktan eğitimler vb. bireylerin çağrı merkezlerini aramasını artırdı. Dolayısıyla iş talebi artan sektörlerinden biri de çalışma hayatında ön plana çıkan ve personel sayısını daha da fazla arttıran iletişim sektöründeki bacasız sanayi dediğimiz çağrı merkezleri oldu.

Çağrı merkezleri gerekli talebi karşılamak için personel alımını yaparken hızlı bir şekilde işin eğitimi verip çağrı merkezi müşteri temsilcilerini yetiştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda çağrı merkezleri şirketlerin lokasyonları çok kalabalık bir ortamda olduğu için çalışanların sağlığı için COVİD19 virüsüne tedbir olarak personellerin hızlı bir şekilde “evden çağrı almaları için “gerekli sistemi kurdular.

İş başı eğitimler uzaktan eğitim yapılmaya devam ediyor

İlde Çağrı merkezi görevlisi mesleğindeki iş başı eğitimlerin uzaktan yapılması Uzaktan eğitim modeline Genel Müdürlüğün onayı ile başlandı.

Çağrı merkezi görevlisi mesleğindeki iş başı eğitimlerin uzaktan yapılması ile bu sektördeki firmaların iş başı eğitim talebiyle istihdamı destekleniyor. Sektördeki firmaların uzaktan eğitimle iş başı eğitim yapılması ile en az 1350 kişinin istihdamı gerçekleşecek. Toplamda Erzurum İl Geneli 875 kişi uzaktan eğitim şeklinde işbaşı eğitim programlarından hali hazırda faydalandı.

Ağustos/2020 döneminde geçiş sağladığımız uzaktan eğitim programlarından Assistt Rehberlik A.Ş ile 8.10.2020 6.01.2021 tarihleri ve 16.10.2020 14.01.2021 tarihlerinde 310 kişilik” çağrı merkezi görevlisi” mesleğinde kursiyerlere eğitim verilip istihdam edilmek üzere başladı. Hedef yıl sonuna kadar programı tamamlayan tüm katılımcıların istihdamlarını sağlamak. Assistt Rehberlik A.Ş de denetimi gerçekleştirilen grup 54 kişilik olurken 8.10.2020 6.01.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ikinci en büyük çağrı merkezi konumunda olan Assistt Rehberlik A.Ş ile de ilk defa online olarak iş başı eğitimler denetimi gerçekleştirildi. İşkur ile Assistt Rehberlik A.Ş arasında düzenlemiş olduğu uzaktan eğitim yöntemi kapsamında İşbaşı Eğitimine katılan 300 genç ile Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ın katılımı ile video konferans yöntemi ile görüşme yapıldı. Video konferansta Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Abdulkadir Mutlu Müdürü ve Erzurum Assistt Rehberlik A.Ş Lokasyon Müdürü Fatma Öztürk Engin bulundu. Video konferansla uzaktan denetim yapıldı. Denetimde hem eğitim sınıfları neler yapıldığı hem de eğitime ilişkin bilgiler alındı.

Takım liderlerinden ve eğitimcilerinden eğitim esnasındaki çalışmaları ve verileri alındı. Günde kaç saat çalıştıkları sisteme yansırken ayrıca uzaktan eğitim alan kursiyerleri online olarak bağlanan Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu kursiyerlere çalışmalarının nasıl gittiğini ve uzaktan çalışmaktan memnun olup olmadıklarını sordu. Kursiyerlerin hem COVİD19 tedbiri ile sağlığımızın düşünülmesi hem de evden eğitim alma rahatlığını bizlere sunulduğu için Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne ve istihdama yol açılmasında sebep olan yetkili kişilere teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Assistt Rehberlik A.Ş de Erzurum Lokasyon Müdürü Fatma Öztürk Engin İse uzaktan eğitimlerle çalışanların performansının daha yüksek olduğunu tespit ettiklerini İş başı eğitim programını çağrı merkezi görevlisi mesleğinde uzaktan eğitimlerin yapılmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ettiğini belirterek Erzurum için istihdamla katkı ve değer vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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