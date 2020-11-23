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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saltuklu yılı Yakutiye Belediye Meclisi’nde görüşülecek

İHA

Saltuklu yılı Yakutiye Belediye Meclisi’nde görüşülecek

2020 yılında ertelenen Saltuklu yılı etkinlikleri 2021 yılı için Belediye Meclisi’nin gündemine alındı. Yakutiye Belediye Meclisi aralık ayı başında yapacağı toplantıda, 2021 yılının Saltuklu Yılı olarak kutlanması için karar alacak.
Malazgirt Zaferi sonrası 1072 yılında Erzurum ve civarında kurulan ve Anadolu’da kurulmuş ilk Müslüman Türk Beyliği olan Saltuklular, şehrin önemli bir değeri olarak geçtiğimiz yıl Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar tarafından gündeme getirilmiş ve yeni nesillere iyi bir şekilde tanıtılması amacıyla 2020 yılı Yakutiye Belediyesi tarafından “Saltuklu Yılı” ilan edilmişti. Bir dizi sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında kutlanması planlanan organizasyon, Korona virüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelenmişti.
Saltuklular ve Saltuklu Yılı etkinlikleri ile ilgili geçtiğimiz yıl çeşitli açıklamalarda bulunan Uçar, “Erzurum olarak başkentliğini yapmış olduğumuz ve ilimize bir sürü değerli eser bırakmış böyle bir medeniyeti tekrardan halkımıza hatırlatmak, yeni nesillere iyi bir şekilde anlatmak ve tanıtmak bizler için önemli bir vazifedir. Bizler de bu kapsamda 2020 yılını belediye olarak “Saltuklu yılı” ilan edip çeşitli bilimsel toplantılar, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ile çok yönlü bir şekilde objektifleri bu medeniyetin üzerine çekmek istiyoruz.” İfadelerinde bulunmuştu.
Daha sonra Yakutiye belediyesi tarafından yapılan resmi açıklama ile programın korona virüs tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelendiği bildirilmişti.
Uçar’ın bu çıkışının ardından Erzurum kamuoyunda Saltuklular konusu çokça işlenmiş kamuoyundan büyük destek görmüştü. Korona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen Saltuklu Yılı etkinliklerinin 2021 yılında yapılması için Aralık ayı başında yapılacak olan Yakutiye Belediye Meclisi’nin gündemine alındı.

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