MHP’den üçlü ziyaret

Kurum ve STK ziyaretlerini aralıksız sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve ekibi durmak bilmiyor. ESOB Başkanı Rasim Fırat’ı, ERVAK Başkanı Erdal Güzel’i ve KOOPİŞ sendikası Şube Başkanı Tarık Toğrul’u makamlarında ziyaret eden İl Başkanı Naim Karataş çalışmalarıyla örnek oluyor.

Kentin nabzını tutmaya ve sorunları yerinde konuşmaya devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve İl teşkilatı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Erzurum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni (ESOB), Erzurum Kalkınma Vakfı’nı (ErVak), Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası’nı (Koopİş) ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş sorunları konuşmaya ve çözüm önerilerinde bulunmaya devam ediyor.

Erzurum’un kalkınması ve sorunların halledilebilmesi konusunda yoğun mesai harcayan MHP İl Başkanı Naim Karataş, gerçekleştirdiği ziyaretlerde “kentimizin sorunlarını belirlemeye ve çözüm yollarına odaklanmaya çalışıyoruz. Şehrimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bunun için el birliğine ve karşılıklı bilgi alışverişine ihtiyaç duyduğumuz aşikârdır. Biz siyasi parti olarak vatandaşlarımızın şikâyetlerini ve beklentilerini gerekli mercilere iletme gayretinden geri durmayacağız. Bize düşen bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilme zorunluluğumuzun farkındayız. Bu disiplinle birlikte, kurum ve STK’lara vatandaşlarımızın nabzını iletmeye ve bu doğrultuda yol haritaları çizme hassasiyetini göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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