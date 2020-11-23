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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Vali Memiş’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk öğretmenlerinin toplumdaki yeri ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli ve aramızdan ayrılan öğretmenleri saygıyla anmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, mesleklerinin yüce bilincini uyandırmak amacıyla, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği, 24 Kasım 1928 günü, 1981 yılından bu yana “Öğretmenler Günü” olarak kutlanılmaya başlanılmıştır. Türk eğitim ve kültür tarihinde önemli bir dönüşüm ve değişimin başlangıcını sağlayan, tarihsel derinliği, önem ve anlamı bulunan böylesi bir günün öğretmenler günü olarak tercih edilmiş olması, saygıdeğer öğretmenlerimiz açısından onur ve gurur verici bir gündür. Toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin özünde yatan asıl unsur eğitim ve eğitimden geçirilmiş nitelikli insan gücüdür. Bu gücü ve imkânları beklenen ve arzu edilen hedeflere kanalize edecek yegâne mesleğin öğretmenlik oluğu tartışılmaz bir gerçektir. Milli ve insani amaç değerlerinin gerçekleştirilmesi ancak ve ancak öğretmenler eliyle mümkün kılınabilir. Öyle olduğu içindir ki Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır” ifadesiyle, öğretmenlerin toplum ve millet hayatındaki inkâr edilemez ve vazgeçilemez önem ve değeri ortaya konulmuştur. Cumhuriyetin erdemini öğreten, milletçe toplu olarak çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri öğrencilerinin; vatan millet ve bayrak sevgisi, fikir hürriyeti ve insanlık meziyetinin kıymetli birer timsali olmalarını sağlamak için yüce bir görev üstlenmişlerdir. Öğretmenler günü vesilesiyle, bir kez daha şunları vurgulamakta fayda var. Eğitimimizin milli ve çağdaş esaslara oturtulmasında, amaç ve ilkeleri gerçekleştirmesinde, öğretmenlerimizin önem ve değeri göz ardı edilemez. Çocuk ve gençlerimizin milli kimliğini muhafaza eden, değerlerine bağlı, gelişmelere açık ve çağa ayak uydurabilecek uygar insanlar olarak yetiştirilmeleri, öğretmenlerimize ait bir millî sorumluluk olduğu unutulmamalıdır. Yine insanımızı akıl ve bilimin yolunda, kendi öz kültürümüz içinde dünyaya açık, kendisini ülkesine yabancılaştırmadan yetiştirmeleri öğretmenlerimizin milli ve tarihi görevi olduğu açıktır. Günümüzde, dünyamızı etkisi altına alan korona virüs salgını artarak devam etmektedir. Bu nedenle, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Umarız ki en kısa zamanda COVİD19 salgın hastalığı; yapılan tüm çalışmalar ve alınan yeni önlemlere uyulması, ayrıca temizlik, maske ve mesafeye dikkat edilmesi neticesinde hayatımızdan çıkarılarak, okullarımızı eski günlerine kavuşmasını temenni ediyorum. Eğitim tarihimizin bu önemli gününde öğretmenlerimize kimselerin vermediği değer ve önemi veren başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, terör belasında şehit verdiğimiz ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Milli çağdaş ve bilimsel eğitimin gerçekleştirilmesi yolunda, emin adımlarla yürüyen değerli öğretmen arkadaşlarımıza, ilimizde görev yapan öğretmenlerimizin şahsında sağlık, huzur ve güzellikler diliyorum. Emekli öğretmenlerimizi ise sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun.”

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