Öz: “Öğretmenler yarınlarımızın mimarıdır”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Öğretmenlerin geleceği inşa eden gerçek birer kahraman olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Hedefi muasır medeniyetler seviyesi olan ülkemizin yarınlara emin adımlarla yürümesini sağlayan tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Bir ulusun çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmasında en büyük payın öğretmenlere ait olduğunun altını çizen Başkan Öz, “Öğretmenlik tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve en saygın meslekler arasında yer almıştır. İslam’ın ilk emrinin ‘oku’ olması nedeniyle de gerek dini yönden ve gerekse sosyal yaşamımızda çok büyük saygı ve sevgi duyduğumuz öğretmenlerimiz, yarınlarımızı inşa eden geleceğimizin mimarları olarak başımızın tacıdır. Bizi aydınlık yarınlara öğretmenlerimizin yoğurduğu gelecek nesillerimizin taşıyacaktır.” diye konuştu.

Bir toplumu çökerten en büyük düşmanın cehalet olduğunu kaydeden Başkan Öz, “Şeyh Edebali’nin attığı ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ tohumlarıyla bugünlere gelen Türk milleti, aynı felsefeyle yarınlarını inşa etmeyi ve bölgesine hâkim, dünya milletleri arasında söz sahibi güçlü bir devleti gelecek nesillere aktarmayı eğitim ordusunun emekleriyle başaracaktır. Sorumlulukları büyük olan, jeopolitik öneme sahip zor bir coğrafyada bin yıldan fazla bir süreden beri ayakta kalmayı başarmışsak ve bugün de yarınlara ümitle ve güvenle bakabiliyorsak bunda şüphesiz en büyük pay, eğitim ordumuzundur. Bu vesileyle yurdumuzun dört bir yanında canla başla çalışarak nesiller inşa eden öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlarken, eğitim şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.” dedi.

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