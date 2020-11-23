Aydemir: ‘Türk Milleti Töre sahibi bir millettir’ Aydemir Çevre ve Şehircilikte AK Yaklaşımı paylaştı Aydemir Mahalle Kültürüne vurgu yaptı Aydemir’den Keşfi-i Kadim hatırlatması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Türk Milleti Töre sahibi bir millettir’ Aydemir Çevre ve Şehircilikte AK Yaklaşımı paylaştı Aydemir Mahalle Kültürüne vurgu yaptı Aydemir’den Keşfi-i Kadim hatırlatması

İHA

Aydemir: ‘Türk Milleti Töre sahibi bir millettir’ Aydemir Çevre ve Şehircilikte AK Yaklaşımı paylaştı Aydemir Mahalle Kültürüne vurgu yaptı Aydemir’den Keşfi-i Kadim hatırlatması

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Türk Milleti törelidir..Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle.. O sebepten Türk töredir derler.. Ya da Türk demek töre demektir. Şehirlerimiz, mahallelerimiz ve sokaklarımız.. Evlerimiz, yollarımız töremizi yansıtır bizim. ‘ değerlendirmesinde bulundu.
Milletvekili Aydemir Tespitlerini Paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Ecdadımız, ‘vazı cedid değil, keşfi kadim lazım’ derlerdi. Biz de modern mimarinin imkanlarıyla kadim ve kalıcı olanı sentezlemek için ne yapacağız? Çalışacağız.’ tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, Vazı cedid değil, Keşfi Kadim üzere olmanın ehemmiyetine vurgu yaptı.
Çevre ve Şehircilik Hassasiyeti
TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı etabında tespit, öngörü ve değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Mahalle Kültürünün önemini aktardı, Türk Milletinin inanç temelleri üzerinde çevre ve şehircilik hassasiyetini ‘töre’ kaydında dile getirdi.
Çevreye Ak Yaklaşım
Çevre ve Şehircilik kavramı ve bu iki hayati medeniyet ölçütlerine çizilen vizyon çerçevesinde Bakan Murat Kurum ve Hükümetin hassasiyetlerine minnettar bulunduklarını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Siz Bakan olarak ve Bakan Yardımcıları, ekibinizin tamamı, nerede görüntü verseniz, en azından yüreklere bir ferahlık geliyor. Deprem varsa, sel varsa, siz görünüyorsanız orada bir kolaylık, bir ferahlık çıkıyor orta yere. Bunu sadece biz değil, muhalefete mensup milletvekillerinden de duyuyoruz, dolayısıyla da iftihar ediyoruz. AK Parti’nin bir milletvekili olarak, mensubiyet duyan, davasına mensubiyet duyan herkes adına iftihar ediyoruz. ‘ diye konuştu.
1999 Depremi
Sunumunda 1999 yılı depremini hatırlatan Milletvekili Aydemir, Cumhur İttifakında yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin o dönemde ortaya koyduğu hassasiyete kayıt düşerek, ‘ Bir kayıt düşmek istiyorum, ara ara konuşuyoruz biz, haksızlık olmasın diye çünkü biz hakkı adaleti üstün bir yapıyı ifade ediyoruz. 1999 depreminde, Milliyetçi Hareket Partisinin tavrını yakından bilen birisiyim, Sayın Bahçeli’nin gayretlerini bilen birisiyim.’ dedi.
Çevre Değeri ve Milli Hassasiyet
Türk Milletinin çevre hassasiyetine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bizim muhayyilemizde Efendimiz’in tarzı var, o bir yerden içeri girdiğinde velev ki kimse olmasa da eşyaya dahi selam veren bir yükseklikti. Onun izinde gidenler olarak çevreye böyle bakıyoruz ve “Hangi yöne baksan benim veçhimi görürsün.” buyuran Cenabı Hakk’ın tembihatına kulak asıyoruz biz. Dolayısıyla bırakın insanı mahlukat, canlı, cansız hepsine saygıyla yaklaşıyoruz ve bu tarzımız Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına yansımıştır. Her gün bu hâl üzere davrandığı için ekibine de bunu enjekte etmiştir, elhamdülillah böyle de yürüyoruz. ‘ vurgusunda bulundu.
Aydemir’den ‘VazI Cedit’ Ve ‘Keşfİ Kadim’ Yorumu
Milletvekili Aydemir, ‘Biz, çevre mevzu edildiğinde iki kavramı yan yana çok kullanıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız kullanıyor, bize ait, bizim mahalleye ait, bizim tefekkür dünyamıza ait bu kavramlar. ‘Vazı cedit’ ve ‘keşfi kadim’, yani yeniyi ortaya çıkarmanın gayretinde olmanın bir anlamı yoktur çevre mevzusunda. Özellikle eskiye ait güzellikleri keşif noktasına taşımak çok daha lezzet verir diye bu kavramları kullanıyoruz ve biz bunu zaten hayata geçiriyoruz çevreye duyduğumuz duyarlılıktan dolayı. ‘ kaydını düştü.
Mahalle Kültürü ve Töremiz
Türk Milletinin tarihlere geçen çevre ve şehircilik duyarlılığının inanç ve töresi gereği olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Bütün renkleriyle, Kürt’üyle, Türkmen’iyle, Çerkez’iyle yahut diğer unsurlarıyla Türk milleti töreli bir millettir. Türk, töre demektir zaten. Bizim töremizde de çevreye riayet esastır. Mahalle kültürü ara ara ben konuşmalarımda bunun altını özellikle çiziyorum mahalle bizi ifade ediyor, bizi tanımlıyor. Herkesin mahallesi Biz ara ara biz kavramını, yani bizim kavramını daha doğrusu, bir zamir olarak mülkiyetin önüne asla koymayız. yani “bizim arabamız” bizim efendim makam olarak varsayalım ki işte “bizim pozisyonumuz” demeyiz ama “bizim mahallemiz” deriz biz. Ondan bir büyük haz duyarız çünkü mahalle bütünüyle bizi tarif eder. Öyleyse mahallelerin mevcut hâllerine öteden beri, kadimden beri getirdiğimiz hâllerine çok ciddi bir duyarlılık koymak lazım. Biz de hep bunu yaptık zaten bugüne kadar, bundan sonra da Allah’ın izniyle bu hâl üzere yürüyeceğiz.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öz: “Öğretmenler yarınlarımızın mimarıdır”
YEREL HABERLER Öz: “Öğretmenler yarınlarımızın mimarıdır”
Vali Memiş’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
MHP’den üçlü ziyaret
YEREL HABERLER MHP’den üçlü ziyaret
Saltuklu yılı Yakutiye Belediye Meclisi’nde görüşülecek
YEREL HABERLER Saltuklu yılı Yakutiye Belediye Meclisi’nde ...
Karataş: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun”
YEREL HABERLER Karataş: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, ...
Şair Mehmet Aksu; “Edebiyat Yolu” Huzura açılan bütün kapılara uğramalı”
YEREL HABERLER Şair Mehmet Aksu; “Edebiyat Yolu” Huzura açılan bütün ...
Erzurum Başçakmak Ortaokulundan büyük başarı
YEREL HABERLER Erzurum Başçakmak Ortaokulundan büyük başarı
Paris’te inşa edilen turret ve bunker savunma yapılarının benzeri Erzurum’da bulundu Kazım Karabekir Paşa’nın ‘Erzurum Doğu’nun Paris’idir’ sözünün kanıtı olan yapılar dikkat çekti
YEREL HABERLER Paris’te inşa edilen turret ve bunker savunma ...
Mir Holding yöneticilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Mir Holding yöneticilerinden Rektör Çomaklı'ya ...
Palandöken için söylediler
YEREL HABERLER Palandöken için söylediler
Erzurumlu sanatçılar Palandöken için söylediler
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçılar Palandöken için söylediler
Korona vırüsün meslek hastalığı sayılması, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi
YEREL HABERLER Korona vırüsün meslek hastalığı sayılması, TBMM ...
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
YEREL HABERLER 'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
İYİ Parti’den MHP’ye dönüşler devam ediyor
YEREL HABERLER İYİ Parti’den MHP’ye dönüşler devam ediyor
Türkiye’de ilk, Erzurum işkur da tek Çağrı Merkezi Görevlisi mesleğindeki işbaşı eğitimler uzaktan eğitim alarak istihdama dahil oluyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk, Erzurum işkur da tek Çağrı Merkezi ...
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Erzurum’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu üyelerinden İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu ...
Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor
YEREL HABERLER İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor
Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
YEREL HABERLER Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
Erzurum kar ve sise teslim
YEREL HABERLER Erzurum kar ve sise teslim
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
YEREL HABERLER Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas ...
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
YEREL HABERLER Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X