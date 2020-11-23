DAGC 41 yaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAGC 41 yaşında

İHA

DAGC 41 yaşında

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Feridun Fazıl Özsoy, 24 Kasım 1979’da kurulan derneğin, basın mensuplarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş de yıldönümü sebebiyle Başkan Özsoy’a bir kutlama mesajı gönderdi.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında
Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, DAGC’nin bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarını bünyesinde topladığını ifade etti. Özsoy, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile yakın ilişkilerin devam ettiğini anlattı. Özsoy, “ Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve genel başkanlığında Bitlis’ten Iğdır’a kadar Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye’de önemli bir saygınlığa sahip olan DAGC, Türkiye’deki 81 il cemiyeti ve 8 Gazeteciler Federasyonu’nu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir” diye konuştu.
Kuruluşundan bugüne geçen bu süre içerisinde özveri ile görev yapan meslektaşların cemiyetin gelişmesine önemli katkı sunduğunu ve çaba harcadığını söyleyen Özsoy, şunları kaydetti:
“Bu çabayı yürekten ortaya koyanlar her türlü saygı ve takdiri hak etmektedirler. Kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede görev yapan başkanlarımızdan ebediyete kavuşan Mithat Turgutcan, Celal Kaçtıoğlu, Durdemir Bilirdönmez ile üye ve meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bölgemizde ve kentimizde zor şartlar altında görev yapan gazeteci üyelerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve esenlikler diliyoruz. DAGC’nin daha nice yıllara ulaşmasını, kuruluşumuzun 41. yılının camiamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”
Hassasiyetlerimiz var
DAGC’nin hassasiyetlerini de ifade eden Özsoy, “ Öncelikle ifade ediyoruz ki, basın, demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Vatandaşın haber alma hakkı kutsaldır. Buna özenle riayet edilmelidir. Bir kez daha belirtiyoruz ki, DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ terör örgütü ve diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir“ diye konuştu.
Özsoy ayrıca 24 Kasım’a denk gelen Öğretmenler Günü’nü de kutladı, kuruluş yıldönümüyle ilgili etkinliklerin pandemi sebebiyle yapılamadığını sözlerine ekledi.
Vali Memiş’ten kutlama mesajı
Kuruluş yıldönümü sebebiyle Erzurum Valisi Okay Memiş, DAGC’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle Başkan Feridun Fazıl Özsoy’a bir mesaj gönderdi.
Vali Memiş mesajında “Basın mensuplarını bünyesinde toplayan, basın kuruluş ve problemlerin çözümü, birlik ve dirliklerinin sağlanması için önemli rol üstlenen, DAGC.’nin özverili çalışmalarını memnuniyetle müşahede etmekteyim ” dedi.
Vali Memiş, mesajında şunları belirtti: “ 41 yıldır sosyal ve kültürel aktiviteleriyle daima öncü ve güvenilir bir kuruluş olan DAGC’nin Erzurum halkının yanı sıra bölgenin de güvenine layık olmanızdan ötürü büyük bir memnuniyet duymaktayım.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade buyurdukları gibi, “Basın, millet ’in müşterek sesidir.” Aynı zamanda, gözü, kulağı ve dilidir. Vatandaşın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacına doğru bir şekilde katkı sunmaktadır. Basın mensuplarının her meseleye sağduyulu bir tavırla yaklaşması demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Gazeteciler, kamuoyuna güvenilir, doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde haber sunmaları ve haber akışını sağlamaları ülkemizin de gelişmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan basının yeri ve önemi gün geçtikçe daha fazla önem taşımaktadır. .
Bugün sadece bölgemizde değil, 81 vilayetimizde adını duyuran Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli aktiviteleriyle varlığını hissettirmektedir. Temennim odur ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu seçkin görevi, üyeleri ile birlikte daha ileriye taşımalarıdır.
Bu vesileyle, şahsınızda, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin saygın ailesini tebrik ediyor, bu önemli görevi ifa ederken, görev esnasında şehit olan ve aramızdan ayrılanlara Yüce Mevla’dan rahmet diliyor, mesai mefhumu gözetmeden özverili çalışan basın mensuplarımıza sağlık, huzur ve aileleriyle birlikte esenlikler diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydemir: ‘Türk Milleti Töre sahibi bir millettir’ Aydemir Çevre ve Şehircilikte AK Yaklaşımı paylaştı Aydemir Mahalle Kültürüne vurgu yaptı Aydemir’den Keşfi-i Kadim hatırlatması
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Türk Milleti Töre sahibi bir ...
Öz: “Öğretmenler yarınlarımızın mimarıdır”
YEREL HABERLER Öz: “Öğretmenler yarınlarımızın mimarıdır”
Vali Memiş’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
MHP’den üçlü ziyaret
YEREL HABERLER MHP’den üçlü ziyaret
Saltuklu yılı Yakutiye Belediye Meclisi’nde görüşülecek
YEREL HABERLER Saltuklu yılı Yakutiye Belediye Meclisi’nde ...
Karataş: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun”
YEREL HABERLER Karataş: “Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, ...
Şair Mehmet Aksu; “Edebiyat Yolu” Huzura açılan bütün kapılara uğramalı”
YEREL HABERLER Şair Mehmet Aksu; “Edebiyat Yolu” Huzura açılan bütün ...
Erzurum Başçakmak Ortaokulundan büyük başarı
YEREL HABERLER Erzurum Başçakmak Ortaokulundan büyük başarı
Paris’te inşa edilen turret ve bunker savunma yapılarının benzeri Erzurum’da bulundu Kazım Karabekir Paşa’nın ‘Erzurum Doğu’nun Paris’idir’ sözünün kanıtı olan yapılar dikkat çekti
YEREL HABERLER Paris’te inşa edilen turret ve bunker savunma ...
Mir Holding yöneticilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
YEREL HABERLER Mir Holding yöneticilerinden Rektör Çomaklı'ya ...
Palandöken için söylediler
YEREL HABERLER Palandöken için söylediler
Erzurumlu sanatçılar Palandöken için söylediler
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçılar Palandöken için söylediler
Korona vırüsün meslek hastalığı sayılması, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi
YEREL HABERLER Korona vırüsün meslek hastalığı sayılması, TBMM ...
'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
YEREL HABERLER 'Boşanma vakalarında Erzurum 3'üncü sırada'
İYİ Parti’den MHP’ye dönüşler devam ediyor
YEREL HABERLER İYİ Parti’den MHP’ye dönüşler devam ediyor
Türkiye’de ilk, Erzurum işkur da tek Çağrı Merkezi Görevlisi mesleğindeki işbaşı eğitimler uzaktan eğitim alarak istihdama dahil oluyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk, Erzurum işkur da tek Çağrı Merkezi ...
BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Erzurum’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum’da Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu üyelerinden İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu ...
Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor
YEREL HABERLER İki kurum arasındaki iletişim güçleniyor
Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
YEREL HABERLER Türk Telekom’dan mobil baz istasyonu atağı
Erzurum kar ve sise teslim
YEREL HABERLER Erzurum kar ve sise teslim
Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas kabiliyetini geliştirecek düzenek yaptı
YEREL HABERLER Evde top oynarken geliştirdiği 'tiki taka'yla pas ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X