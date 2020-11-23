Erzurum'daki uyuşturucu ve silah operasyonunda 10 tutuklama



ERZURUM, (DHA) ERZURUM'da, jandarma ekiplerince Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapıldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu bazı kişilerin örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptıkları yönünde edinilen bilgi üzerine takip başlatıldı. Ekipler, 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 1219 fişek, 14 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 2 bin 279 gram esrar, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez

2020-11-23 14:21:41



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