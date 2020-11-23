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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Karataş’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Karataş yayınladığı mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın pusulaları öğretmenlerimizin bu özel günlerini kutluyoruz” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında çocukların geleceğimiz olduğuna işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bildiğimiz üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilmesinin üzerinden 94 yıl geçmiştir. Bu tarihi gün ise 39 yıldır Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Nice öğrenciler yetiştirecek olan öğretmenlerimizin geleceğimize ışık tutmalarını diyorum” ifadelerine yer verdi.

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