Öğretmenler Günü online kutlandı



ERZURUM, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayısındaki artış nedeniyle yüz yüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilince 24 Kasım Öğretmenler Günü de öğrenciler tarafından online olarak kutlandı. Okula gidemeyen öğrenciler, bilgisayar başında olan öğretmenlerine duydukları sevgi ve özlemlerini dile getirdi

Erzurum'un İspir ilçesinin İspir İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, fen bilgisi öğretmenleri Merve Turan'ın (24), Öğretmenler Günü'nü online ders için bağlandıkları sırada kutladı. Öğrencilerinin bu davranışı karşısında çok duygulandığını ifade eden Turan, ara tatilden önce yüz yüze eğitim verdiği öğrencilerini şimdiden çok özlediğini belirtti.

Erzurum merkezde oturan Merve Turan, ilk Öğretmenler Günü'nde öğrencilerinden ayrı kalmanın burukluğunu yaşadığını söyledi. 10 öğrencisinin canlı derste Öğretmenler Günü'nü kutlamasından memnun olduğunu belirten Turan, "Öğrencilerim meslekteki ilk Öğretmenler Günümü internet üzerinden kutladı. Yüz yüze olmayı, öğrencilerimle sarılmayı tercih ederdim ama bu da farklı bir deneyim ve yıllar sonra hatırlayacağım çok güzel bir anı oldu benim için. Karşılıklı ders işleyemesek de öğrencilerimin hepsi özveriyle çalışıyor. Derslere çok bağlı ve azimliler. Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime maalesef ara verildi. Öğrencilerimiz ve biz eğitimciler bu duruma her ne kadar üzülsek de şu an için önemli olan sağlık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2020-11-24 08:26:35



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