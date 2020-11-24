Müzik bölümü öğrencilerinden Öğretmenler Gününe özel klip

Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel klip hazırladılar.
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ABD Lisans 4 Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel klip hazırladılar. Öğrenciler klipte Öğretmen Marşı’nı ve çeşitli şarkıları seslendirdiler. Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
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