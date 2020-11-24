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Aydemir: ‘Öğretmenlerimiz ruh mimarlarımızdır’ Aydemir: ‘AK Dava, Asım’ın Neslinin davasıdır’ Aydemir: ‘Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız, dünyaya insanlık dersi veren vicdan abidesidir’

İHA

Aydemir: ‘Öğretmenlerimiz ruh mimarlarımızdır’ Aydemir: ‘AK Dava, Asım’ın Neslinin davasıdır’ Aydemir: ‘Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız, dünyaya insanlık dersi veren vicdan abidesidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Ömer Halisdemirleri, Fethi Sekinleri yetiştirerek, birer vatan fedaisi ve şahsiyet abidesi kaydında, yüce Milletimize ufuk mimarları olarak takdim ve tayin eden öğretmenlerimize minnettarız’ dedi.
Öğretmenliği Tarif
Milletvekili Aydemir, ‘Değerlerle zihnimizi tezyin, muazzez ecdadın mirasını tebliğ, muhteşem tarihimizin izinde geleceğimizi tayin, mukaddesatı kaydeden ufkumuzu tebşir, mübarek hedeflerimizi tasvir, milli benliğimizi tarif, destansı özümüzü takdim, milli ve manevi imanımızı tasdik ve istikametimizi tayin eden öğretmenlerimiz ruh mimarlarımızdır.’ kaydını düştü.
Öğretmenlerle Büyük ve Güçlü Türkiye Hedefine Yürüyüş
Öğretmenler Günü için bir kutlama mesajı yayımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Şeyh Edebali’nin duası, Osman Gazi’nin Cihan Hakimiyeti Mefkuresi vazı, Yıldırım’ın Niğbolu önündeki nidası, Fatih’in çağ değiştiren edası, Kanuni’nin Kızıl elması, Abdulhamit’in dehası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını, bize bir mukaddes emanet, ufuk çizgisi ve yol haritası olarak belleten öğretmenlerimiz, büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdecisidirler. ‘ dedi.
‘Minnettarlığımızın Sınırı Yoktur’
Milletvekili Aydemir, öğretmenlere olan minnettarlığını, ‘Ahmet Yesevi’in öngörüsü, Celaleddini Rumi’nin hoşgörüsünü Yunus Emre’nin gönüller yapan üslubuyla zihin ve vicdanımıza kaydeden; Hacı Bayramı Velice feraset, Hacı Bektaşi Velice basireti Alvarlı Efece duruş kaydında öğreten öğretmenlerimiz ebedi istiklal ve mükemmel istikbalimizin kurucusudurlar.’ vurgusuyla ifade etti.
Ak Süreç
Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21’inci yüzyılda insanlığa vicdanı belleten bir Abide şahsiyet olduğu, lideri bulunduğu AK Dava doğrultusunda eğitim alanında çığır açan reformlar gerçekleştirdiğini hatırlattı.
CUMHURBAŞKANIMIZ BİR UFUK ÖNDERİDİR
Milletvekili Aydemir, ‘21’inci asrın gidişatını ecdat vari fehmiyle tahlil ederek insanlığı vicdani dönüşe tahvil eden; beşeriyet haysiyet ve onurunu zedeleyici küresel tertiplere karşı ‘Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek’ terkibini bir çare olarak sunan; evrensel taksirlere karşı ‘Dünya Beşten Büyüktür’ tekdirinde bulunan; hoşgörüyü teşyi ederek ilahi doğrulara terfi yolu açan; Mazlum ve mağdurların sesi ve kimsesi olarak zalimlere ‘One Minute’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 21’inci yüzyılın bir insanlık müderrisi, çaresizlerin hamisi, gözyaşlarını dindirme kararlılığında bir vicdan abidesi, asrın bilgesi olarak öğretmenlerimizin ufuk önderidir. 18 yıllık süreçte lideri olduğu AK Hareketin öğretmenlere yaklaşımı bunun en bariz delilidir.’ dedi.
Destan Şairinin Dizeleriyle Öğretmenliği Tarif
Öğretmenlerin seçkin ve özel bir vazifeyi üstlendiklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Zalimlere karşı mazlumların sesi olarak, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlunun vurgusuyla: ‘Ey içi boş, dışı süslü/ Eli kirli, yüzü paslı/Yetişsin Asım'ın nesli/ Etsin sana dar meydanı’ diyecek; Gençlere muhteşem neslini ve muazzez töresini, ‘Git danış büyük ceddine/Sor doğuda Çin seddine/Girmek kimlerin haddine/Sen açmazsan bir meydanı” öğretisini bir zihin ve vicdan haritası olarak kaydedecek öğretmenlerimiz yeni neslin bu yeni ezberde buluşmasını sağlayacaklardır. ‘ mesajını verdi.
Akifçe Tefekkür Vurgusu
Milletvekili Aydemir, ‘Destan Şairimizin dediği gibi, ‘Yaz yağmuru sağnaklardan kırk ikindi gürleyip/Şom ağızlı baykuşların seslerini kısacak’; ‘Vatan, millet, din ve devlet, alsancaklar hakkına/ Dar günlerin erkek sesi’ olacak; gönüllerini Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet imanında buluşturacak; İla’yı Kelimetullah için devlet ebed müddet yolunda can adayacak nesiller, Akifçe düşünen, Asım’ın Nesli için fedayı nefs eden öğretmenlerimizin eseri olacaktır. ‘ değerlendirmesini yaptı.
Tebrik ve Anma
Milletvekili Aydemir, ‘Milletçe üzerimizde tesir ve hakları olan öğretmenlerimizin kutlu duruşunu takdir vesilesi olan Öğretmenler Günü’nü tebrik ile, şehit öğretmenlerimize rahmet niyaz ediyor, hakka yürümüş eğitimcilerimizi minnetle anıyor, her daim onların emrinde olacağımız ahdini yineliyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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