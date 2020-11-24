BB Erzurumspor’da Türkiye Kupası mesaisi devam etti

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BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda perşembe günü oynayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenmana düz koşu ile başlandı. Dar alanda 52 ve taktiksel ağırlıklı çalışan mavibeyazlılarda Teknik Direktör Özdilek’in lig maçlarında süre alamayan oyuncularına kupa maçında görev vermesi bekleniyor.

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