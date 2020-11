Erzurum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz tarafından Havuzbaşı Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına çelenk sunuldu. Ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Pandemi nedeni ile kısa süreli bir kutlama programı düzenlendikten sonra İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve beraberinde öğretmenlerden oluşan bir heyetle Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Vali Okay Memiş, kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu kaydederek, “Öğretmen çocuğu olmanın gururunu her zaman yaşadım. Babam bizi hep bir idealle yetiştirdi. Zaten o ideali biz onun yaşantısında görüp, örnek alıyorduk. Öğretmenlik gerçekten fedakârlık ve özveri isteyen çok değerli bir meslek. Gençlerimizi milli ve manevi değerlerin yanında eş zamanlı olarak ilimle, irfanla fenle ve teknolojiye hakim yetiştireceğiz. Bu konuda öğretmenlerimizin büyük bir çaba içerisinde olduğunu görmekteyim. Hep birlikte vereceğimiz bu gayret, eğitimin kalitesini arttıracaktır” şeklinde konuştu.

Ziyarette, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Vali Memiş, iki emekli öğretmene Hizmet Şeref Belgesi ve günün anısına konuklarına hediye takdiminde bulundu.

