Minik Dadaşlar geliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurumspor için başlattığı altyapı seferberliği son sürat devam ediyor. Dokuz ve üzeri yaştaki çocukların katılımıyla oluşturulan futbol grupları, kar, yağmur ve çamur demeden çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum’da geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, onlar için her türlü imkanı seferber etmekten de geri durmuyor. Ağustos ayında yapılan seçmelerin ardından belirlenen gruplar, kendileri için tahsis edilen özel antrenörler eşliğinde her türlü futbol tekniğini öğrenirken, minik futbolcuların maçları ise nefesleri kesiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait sentetik sahalarda sürdürülen eğitimler, minik futbolcuların anne ve babaları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Sekmen: Elimizden Geleni Yapıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’u sporun her branşında marka haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Erzurumspor’la futbol literatürüne adını yazdıran Erzurum’un, altyapı alanındaki eksikliğini ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçtiklerini anlatan Sekmen, “Özel olarak eğitim verdiğimiz her yaş grubundan çocuklarımızı geleceğin futbolcuları haline getirmek için seferberlik başlattık. Şu anda çocuklarımız futbol eğitimi alıyor ve geleceğin yıldızı olabilmek için mücadele ediyor” diye konuştu.

