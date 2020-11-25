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Erzurum’da “Üşüyen Çocuk Kalmasın” kampanyası kapsamında 2 bin çocuğa bot ve mont desteği verildi

İHA

Erzurum’da “Üşüyen Çocuk Kalmasın” kampanyası kapsamında 2 bin çocuğa bot ve mont desteği verildi

Ebu İshak Vakfı tarafından “Üşüyen çocuk kalmasın” kampanyası kapsamında 2 bin çocuğa bot ve mont yardımında bulunuldu.
Her yıl geleneksel olarak yapılan yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bot ve mont yardımları ulaştırılıyor. Bu yıl 2 bin bot, 2 bin mont, 4 bin çorap, 2 bin gıda paketi ve 2 bin temizlik malzemesi yardımı gerçekleştirildi.
Yardım dağıtımları pandemi nedeniyle kalabalık oluşturulmaması adına günlere yayılarak maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek günlük 100 kişiye ulaştırılıyor.
Ebu İshak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nuğman Yazıcı, yapılan yardımlar hakkında yaptığı açıklamada, Vakfın kurulduğu 1991 yılından beri ihtiyaç sahibi ailelerin, muhtaç ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına ekmek, sıcak yemek, gıda, temizlik malzemesi, giyim, ayni ve nakdi yardımlarla veren el ile alan el arasında köprü vazifesini sürdürdüğünü belirtti.
Yazıcı ayrıca, her gün şehrin 10 muhtelif noktasında yaklaşık 4 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirdiğini, günlük 600 kişilik sıcak yemek ikramı, aylık bin aileye 3 ton et dağıtımı ve yine aylık 30 aileye giyim yardımları yapıldığını ifade etti.

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