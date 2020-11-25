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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı 5. dönem sonuçları açıklandı

İHA

KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı 5. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı EylülEkim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (EylülEkim) toplam 8 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 8 başvurudan 4’üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunmuş, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.
Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu.
Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje listede yer aldı.
Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.
Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgelerin; Başvuru Talep Formu, Destekleyici Belgelerin asılları, Başvuru Sahibi Karar Belgesi, Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa), Teknik Şartname, Proforma Fatura, Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri, Eğitim Müfredatı İle sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansa getirilmesi gerektiği kaydedildi.
Teknik Destek almaya hak kazanan projeler şöyle;
1 ÖĞRENİYORUZ, KALKINIYORUZ BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ
2 BAYBURT DOĞALTAŞ DIŞ TİCARET TEKNİK DESTEK PROJESİ BAYBURT MADENCİLİK VE DOĞALTAŞ ÜRETİM, SANAYİ, TİCARET A.Ş
3 SPSS VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ PROJESİ TÜİK ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4 ARPALI ÇORUHLA GÜZELLEŞİYOR ARPALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 ERZİNCAN VALİLİĞİ SOSYAL MEDYA EĞİTİM TANITIM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ PROJESİ ERZİNCAN VALİLİĞİ
6 ÇENGERLİ KİLİMİ; COĞRAFİ İŞARET ALIMI İLE PAZARLAMA VE TANITIM AMAÇLI İNTERNET SİTESİ KURULUMU TEKNİK DESTEK PROJESİ ERZİNCAN BELEDİYESİ
7 DEMİRÖZÜ BARAJI SOSYAL TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 TTO UZMANLARININ ARGE EKOSİSTEMİNDEKİ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİMLER ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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