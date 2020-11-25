Aydemir’den ‘Ticaret Ahlakı’ vurgusu Aydemir helal kazancın önemini paylaştı Aydemir: ‘Ticaret ahlakının temeli Allah Korkusudur’ Aydemir Ticaret Bakanlığı Bütçesinde konuştu Aydemir’den vesayetçi anlayışa sert tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir’den ‘Ticaret Ahlakı’ vurgusu Aydemir helal kazancın önemini paylaştı Aydemir: ‘Ticaret ahlakının temeli Allah Korkusudur’ Aydemir Ticaret Bakanlığı Bütçesinde konuştu Aydemir’den vesayetçi anlayışa sert tepki

İHA

Aydemir’den ‘Ticaret Ahlakı’ vurgusu Aydemir helal kazancın önemini paylaştı Aydemir: ‘Ticaret ahlakının temeli Allah Korkusudur’ Aydemir Ticaret Bakanlığı Bütçesinde konuştu Aydemir’den vesayetçi anlayışa sert tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Hukuka, hukukun üstünlüğüne hepimiz riayet edeceğiz ve o hâl üzeri olmazsak zaten dikiş tutmaz hiçbir şey, biz bunu biliyoruz, biz bunu biliyoruz ve biz zeminde adaleti inşa etmiş, temin etmiş bir yapıyız; göğsümüzü gere gere söylüyoruz bunu’ kaydını düştü.
‘Önce milli olacaksınız’
AK Parti Milletvekili Aydemir, muhalefete tepki göstererek, Türkiye’nin adaleti temin ve tesis eden bir yapısı bulunduğunu belirterek, ‘Siz, Türkiye’de oturup vesayetçi anlayışı hâlen daha zihniyetinizde raptedip saklarsanız ve bu anlayışı Amerika’nın seçilen Başkanından demokrasi medetiyle, demokrasi talebiyle dillendirirseniz piyasayı alt üst eden bu olur. Siz önce millî olacaksınız, vesayetçi anlayıştan uzak duracaksınız. ‘
‘Sözü senet gören bir milletiz’
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Ticaret Bakanlığı odağında belki en önde, hatta belki değil muhakkak en önde tutmamız gereken husus ticaret ahlakıdır. Biz, sözü senet hükmünde gören bir milletiz “Söz verme borçlanırsın.” anlayışını ifade eden bir milletiz. Buna rağmen, özellikle şu sanal zemin açıldıktan sonra çok daha faullü bir hâl var içeride. ‘ dedi.
Aydemir Ticaret Bakanlığı Bütçesinde Konuştu
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Ticaret Bakanlığı görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu. Sunumunun önemli bir bölümünü ticaret ahlakının korunması ve bu odakta toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi konusuna ayıran Milletvekili Aydemir, ‘Biz sözün namus olduğu bir medeniyetin çocuklarıyız.
Biz sözü senet olanların çocuklarıyız. ‘ ifadelerine yer verdi.
Siyasette Kadın Ağırlığı
Sunumunun başında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a annesinin vefatından dolayı başsağlığı dileklerini sunan Milletvekili Aydemir, AK Parti dönemiyle birlikte siyasette kadın Bakan ve temsilci sayısının arttığına işaret ederek, ‘Burada, bu HDP’liler özellikle “Kadın bakan, kadın bürokrat yok mu?” diye hep feveran ederler. Kadın bakanlara dönük de teşyîd edici, onore edici, onları tebcil edici, yüceltici hiçbir ifadelerini görmedim bugüne kadar. Bu, şunu gösteriyor: Samimiyet yok. ‘ vurgusunu yaptı.
Ticaret Ahlakı
Konuşmasında ticaret ahlakının tesisi ve muhafazasının hayati önemde olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Biz, millet olarak her zaman söylüyoruz ki “Ahlaklı bir milletiz, ahlaken tebarüz etmiş bir milletiz.” En önemli vasfımız bu bizim ancak son yıllarda özellikle, bu anlamda bir sıkıntılı hâl yaşıyoruz. Ticarette faullü kazanç peşinde olanlar çok fazla. Oysa biz, sözü senet hükmünde gören bir milletiz “Söz verme borçlanırsın.” anlayışını ifade eden bir milletiz. Buna rağmen, özellikle şu sanal zemin açıldıktan sonra çok daha faullü bir hâl var içeride. ‘ diye konuştu.
Ahlaki Temele Dayalı Zemin Oluşturmak Mecburiyeti
“Hırsıza beyler borçlu.” şeklindeki deyimi paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Siz ne kadar kanun yaparsanız yapın. işte, tüketiciyi koruma adına 2 defa yaptık, ama buna rağmen sıkıntılı hâl var. Siz bu sıkıntıyla çok yakın ilgileniyorsunuz ve Meclisimiz ilgileniyor. Şu anda, Dilekçe Komisyonunda bir alt komisyon oluşturulmuş bahsettiğiniz mevzuyla ilgili, insanlar ilgileniyor, araştırıyor ve şunu da ben biliyorum ki size yansısa, size kadar gelse ne yapacaksınız? Oraya geldiğinde yapacak neyiniz var? Bir soruşturma, şirketle ilgili cezai müeyyide neyse onları yapmak, ardından da hukuka havale etmek, onun dışında yapacak bir şey yok. Öyleyse bizim yapmamız gereken insanların vicdanına hükmetmek, o vicdanda hususi bir zemin oluşturmak, ahlaki temele dayalı bir zemin oluşturmak. Bu olursa problem olmaz. ‘ dedi.
Aydemir’den Allah Korkusu Hatırlatması
Ticaret ahlakının Allah korkusuyla ilintili olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu anlamda Akif’imiz öyle güzel kayıtlar düşmüş ki bir tanesini okumak isti yorum müsaade ederseniz? “Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır/Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır/Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân'ın/Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın.” diyor. Allah korkusu, mühim olan bu ve yarın endişesi, yarın hesap verme endişesi. Bu olduğu takdirde bütün bunlar izale olur diye düşünüyoruz. ‘ diye konuştu.
Mal ve Para Hırsı
Ticaret ahlakına mugayir durumların para ve mal hırsından kaynaklandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Yahya Kemal gibi bayrak bir ismimiz bu anlamda not düşmüş. Özellikle “Yarın adına neyin hesabını yapıyoruz?” diyenlere kayıt düşüyor ki bakın yarın orta yerde hiçbir şey kalmayacak, dikkat edelim. Yahya Kemal bizim irfanımızı ifade ediyor, bizim vicdanımızı ifade ediyor; bir bayrak isim, onun da bir tespiti var bu bağlamda, özellikle söylemek istiyorum, kayıtlara geçsin. Yani her şey teknik zeminde halledilir değil, diyorum ki vicdanları temizlemek lazım, ahlaki bir yürüyüşümüzün olması lazım, ben buna vurgu yapıyorum. “Hırsıza beyler borçlu.” dedim. Bunlar irfanımızdan gelen, imbikten süzülüp gelen tespitler. Dolayısıyla, burada konuşurken insanlar, oradaki makam sahiplerine bütünüyle yöneldikleri zaman haksızlık ederler, bunu söylüyorum. Önce kendimize bir bakalım, ne yapıyoruz? Ben, işte, burada bir tespiti bu bağlamda yaptım. İşte, bakın, yarına ait, Yahya Kemal diyor ki: “ Devretse muradınca bu cihanın sonu ne/ Hatmetse eğer o destanın sonu ne/ Yüzyıl emelince geçse mesut olsan/ Yüzyıl dahi zammolsa zamanın sonu ne?” Yani diyor ki: “Yüz yıl yaşasan, üzerine bir yüz yıl daha yaşasan bitecek bu.” Dolayısıyla faullü yaşamanın bir anlamı yok, dik durmak lazım, dürüst olmak lazım, haysiyet sahibi olarak hayatı götürmek lazım; bunu söylüyor, ben bunu kayıt düşüyorum. ‘ mesajını verdi.
Aydemir’den Ziya Paşa’nın Dizeleriyle Helal Kazanç Vurgusu
Ticaret ahlakının önemi kaydında Erzurumlu Ziya Paşa7nın dizeleriyle vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Ve yine bir Erzurumlu, Ziya Paşa, dadaş kıvamlı birisi; haksız kazanç için bir şey söylüyor, muhtevası o kadar yüksek ki, ben onu da kayıt altına alacağım, diyor ki: “Lanet ola ol mala ki tahsiline anın / Ya din ola ya ırz u ya da namus ola alet." Yani “Bir malı din göstererek, ırz göstererek, namus göstererek kazanırsan ona lanet olsun.” diyor. Bizim irfanımız bunu ifade ediyor, bizim inancımız bunu ifade ediyor. Dolayısıyla helalin peşinde olalım diyoruz. ‘ dedi.
Sanal Ortam ve Ticaret
Sanal ortamda yapılan ticaret kaydında zaman zaman tüketicinin aldatıldığına dair duyum ve şikayetler alındığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Çok sayıda sıkıntı yaşayanlar var. Ben de Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneğinin Başkanlığını yaptım, oradan dolayı ben biliyorum. Zeminin içerisindeyim, hayatın içerisindeyim, bize de yansıyor bunlar ve biz de hâliyle alıyoruz Bakanlığa gidiyoruz, ilgililerle görüşüyoruz. Ve takip ediyoruz ki orada komisyon oluşturulmuş, bir alt komisyon, Mecliste; takip ediliyor ve Bakanımızın burada bir yaptırım, bir müeyyide şeyi yok, Bakanlığın var. Ceza kesiliyor ilgililere, o kadar. Onun dışında da hukuken yargı takip ediyor. ‘ diye konuştu.
‘Bakkallarımızı korumalıyız’
Konuşmasında, ticaret bağlamında Bakkalların hem kültürel hem de ekonomik manada önemli bir işlevi olduğu, market, süper market yaygınlaşmasıyla bu kesimin ayakta duramadığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘ Mahallenin vicdanını ifade eden hatta, hatta “mahallenin namusu” diye tarif gören bakkallarımız var bizim. Bunların sayısı hayli azaldı, oysa o zemine bereket yayan kurumlar bunlar. Dolayısıyla, bu zincirler bence zapturapt altına alınmalı. Bunu biz sivil yapı içerisindeyken de broşürlerle filan anlattık. Ta, o günden bugüne bu sıkıntı devam ediyor. Bunun devam etmemesi lazım ve ilçelerde mesela; ilçelere gidiyoruz, en küçük ilçelere bile girmişler. Dolayısıyla evet, hukuken bir faul yok ama vicdanen bana göre de bir faullü hâl var. Bakkalların yaşatılması lazım.’ dedi.
Esnaf Kredileri
Ticaret Bakanlığı bütçesi kaydında muhalefetin “Esnaf yok” iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefet “Esnafın bütçede hiç yeri yok.” gibi şeyler öne sürdü. Oysa, ben aldım, inceledim, çalıştım. Dahasını söyleyeyim, işte bakın, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odasından(ETSO) aldığım bilgiler, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden(DAİB) aldığım bilgiler. “Problemleriniz nedir kardeşim, talebiniz nedir? Bakanımız buraya geliyor kadrosuyla beraber, ne söyleriz?” diye çalışıp geliyoruz biz buraya ve Bakanlıktan alıyoruz. İşte, şimdi Bakanlığın vermiş olduğu bilgiler var. Halkbank kanalıyla kullandırılan kredilerin faizlerinin yüzde 50’si, bazı kredilerin yüzde 100’ü mali bütçeden ayrılmış. Bunu Ticaret Bakanlığımız organize ediyor. Esnaf için enva türden çalışma yapılmış. Değerli Bakanım, size, ekibinize minnettarız; esnafımız minnettar onu söyleyeyim. İşte, söyledim ya odalardan aldığım bilgiler. Talepleri de var, ama teşekkürleri de var, yapılanlar var. Özellikle şu pandemi döneminde yapılanlara müthiş bir minnettarlık var, teşekkür duyguları var; bunları yansıtıyorum. ‘diye konuştu.
Ticaret Hukuku
Ticaret zemininin olmazsa olmaz temelinin hukuk olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, muhalefetin yaklaşımına tepki vererek, ‘Ticaret zeminini de hukuk dizayn ediyor. Elbette ki hukuka, hukukun üstünlüğüne hepimiz riayet edeceğiz ve o hâl üzeri olmazsak zaten dikiş tutmaz hiçbir şey, biz bunu biliyoruz. Biz zeminde adaleti inşa etmiş, temin etmiş bir yapıyız; göğsümü gere gere söylüyoruz bunu. Eğer zemine... Siz efendim, Türkiye’de oturup vesayetçi anlayışı hâlen daha zihniyetinizde raptedip saklarsanız ve bu anlayışı Amerika’nın seçilen Başkanından demokrasi medetiyle, demokrasi talebiyle dillendirirseniz piyasayı alt üst eden bu olur. Siz önce millî olacaksınız, vesayetçi anlayıştan uzak duracaksınız. Vesayetçiliği de geçtik, aleni bir biçimde Amerika’dan, başka kanallardan, yurt dışından talepte bulunup medet ummayacaksınız; bunu yaparsanız kaybederiz. Bu anlamda, buna tepki veren herkese şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskrim Türkiye Şampiyonasında Erzurum’a altın ve bronz madalya
YEREL HABERLER Eskrim Türkiye Şampiyonasında Erzurum’a altın ve ...
KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı 5. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı 5. dönem ...
Erzurum’da “Üşüyen Çocuk Kalmasın” kampanyası kapsamında 2 bin çocuğa bot ve mont desteği verildi
YEREL HABERLER Erzurum’da “Üşüyen Çocuk Kalmasın” kampanyası ...
Camii nakkaşına kadın eli değdi
YEREL HABERLER Camii nakkaşına kadın eli değdi
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
YEREL HABERLER Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - Yeniden
YEREL HABERLER Kısa yoldan zengin olma hayalleri yuvalarını yıktı - ...
Kısa yoldan zengin olmaya hayali yuvasını yıktı
YEREL HABERLER Kısa yoldan zengin olmaya hayali yuvasını yıktı
Minik Dadaşlar geliyor
YEREL HABERLER Minik Dadaşlar geliyor
Kireçci: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”
YEREL HABERLER Kireçci: “Şiddet virüsünün aşısı örgütlü mücadeledir”
Palandöken Refah’tan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret
YEREL HABERLER Palandöken Refah’tan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ...
Erzurum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
Forum Erzurum AVM’ye TSE güvenli hizmet belgesi
YEREL HABERLER Forum Erzurum AVM’ye TSE güvenli hizmet belgesi
BB Erzurumspor’da Türkiye Kupası mesaisi devam etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Türkiye Kupası mesaisi devam etti
BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu tepki BB Erzurumspor: "Güreş Federasyonu İbrahim Akdağ’ın pozisyonunu nasıl değerlendirir?"
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'dan VAR ve hakem kararlarına videolu ...
Çelebi: “Öğretmenler günü buruk kutlanıyor”
YEREL HABERLER Çelebi: “Öğretmenler günü buruk kutlanıyor”
Oltu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği Öğretmenler yemin etti
YEREL HABERLER Oltu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Aydemir: ‘Öğretmenlerimiz ruh mimarlarımızdır’ Aydemir: ‘AK Dava, Asım’ın Neslinin davasıdır’ Aydemir: ‘Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız, dünyaya insanlık dersi veren vicdan abidesidir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Öğretmenlerimiz ruh ...
Karantinadaki öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER Karantinadaki öğretmenlere ziyaret
Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Akal Eskrimde Türkiye şampiyonu
Rektör Çomaklı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip tadilat yapıyorlar
YEREL HABERLER Okulda öğrencilerin olmayışını fırsata çevirip ...
Kredi çekmek için boşandılar sonra dolandırıldılar Erzurum’da bitcoin dolandırıcılığı
YEREL HABERLER Kredi çekmek için boşandılar sonra ...
Müzik bölümü öğrencilerinden Öğretmenler Gününe özel klip
YEREL HABERLER Müzik bölümü öğrencilerinden Öğretmenler Gününe özel ...
Öğretmenler Günü online kutlandı
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü online kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X