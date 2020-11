Aydemir’den ‘Ticaret Ahlakı’ vurgusu Aydemir helal kazancın önemini paylaştı Aydemir: ‘Ticaret ahlakının temeli Allah Korkusudur’ Aydemir Ticaret Bakanlığı Bütçesinde konuştu Aydemir’den vesayetçi anlayışa sert tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Hukuka, hukukun üstünlüğüne hepimiz riayet edeceğiz ve o hâl üzeri olmazsak zaten dikiş tutmaz hiçbir şey, biz bunu biliyoruz, biz bunu biliyoruz ve biz zeminde adaleti inşa etmiş, temin etmiş bir yapıyız; göğsümüzü gere gere söylüyoruz bunu’ kaydını düştü.

‘Önce milli olacaksınız’

AK Parti Milletvekili Aydemir, muhalefete tepki göstererek, Türkiye’nin adaleti temin ve tesis eden bir yapısı bulunduğunu belirterek, ‘Siz, Türkiye’de oturup vesayetçi anlayışı hâlen daha zihniyetinizde raptedip saklarsanız ve bu anlayışı Amerika’nın seçilen Başkanından demokrasi medetiyle, demokrasi talebiyle dillendirirseniz piyasayı alt üst eden bu olur. Siz önce millî olacaksınız, vesayetçi anlayıştan uzak duracaksınız. ‘

‘Sözü senet gören bir milletiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Ticaret Bakanlığı odağında belki en önde, hatta belki değil muhakkak en önde tutmamız gereken husus ticaret ahlakıdır. Biz, sözü senet hükmünde gören bir milletiz “Söz verme borçlanırsın.” anlayışını ifade eden bir milletiz. Buna rağmen, özellikle şu sanal zemin açıldıktan sonra çok daha faullü bir hâl var içeride. ‘ dedi.

Aydemir Ticaret Bakanlığı Bütçesinde Konuştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Ticaret Bakanlığı görüşmelerinde değerlendirmelerde bulundu. Sunumunun önemli bir bölümünü ticaret ahlakının korunması ve bu odakta toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi konusuna ayıran Milletvekili Aydemir, ‘Biz sözün namus olduğu bir medeniyetin çocuklarıyız.

Biz sözü senet olanların çocuklarıyız. ‘ ifadelerine yer verdi.

Siyasette Kadın Ağırlığı

Sunumunun başında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a annesinin vefatından dolayı başsağlığı dileklerini sunan Milletvekili Aydemir, AK Parti dönemiyle birlikte siyasette kadın Bakan ve temsilci sayısının arttığına işaret ederek, ‘Burada, bu HDP’liler özellikle “Kadın bakan, kadın bürokrat yok mu?” diye hep feveran ederler. Kadın bakanlara dönük de teşyîd edici, onore edici, onları tebcil edici, yüceltici hiçbir ifadelerini görmedim bugüne kadar. Bu, şunu gösteriyor: Samimiyet yok. ‘ vurgusunu yaptı.

Ticaret Ahlakı

Konuşmasında ticaret ahlakının tesisi ve muhafazasının hayati önemde olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Biz, millet olarak her zaman söylüyoruz ki “Ahlaklı bir milletiz, ahlaken tebarüz etmiş bir milletiz.” En önemli vasfımız bu bizim ancak son yıllarda özellikle, bu anlamda bir sıkıntılı hâl yaşıyoruz. Ticarette faullü kazanç peşinde olanlar çok fazla. Oysa biz, sözü senet hükmünde gören bir milletiz “Söz verme borçlanırsın.” anlayışını ifade eden bir milletiz. Buna rağmen, özellikle şu sanal zemin açıldıktan sonra çok daha faullü bir hâl var içeride. ‘ diye konuştu.

Ahlaki Temele Dayalı Zemin Oluşturmak Mecburiyeti

“Hırsıza beyler borçlu.” şeklindeki deyimi paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Siz ne kadar kanun yaparsanız yapın. işte, tüketiciyi koruma adına 2 defa yaptık, ama buna rağmen sıkıntılı hâl var. Siz bu sıkıntıyla çok yakın ilgileniyorsunuz ve Meclisimiz ilgileniyor. Şu anda, Dilekçe Komisyonunda bir alt komisyon oluşturulmuş bahsettiğiniz mevzuyla ilgili, insanlar ilgileniyor, araştırıyor ve şunu da ben biliyorum ki size yansısa, size kadar gelse ne yapacaksınız? Oraya geldiğinde yapacak neyiniz var? Bir soruşturma, şirketle ilgili cezai müeyyide neyse onları yapmak, ardından da hukuka havale etmek, onun dışında yapacak bir şey yok. Öyleyse bizim yapmamız gereken insanların vicdanına hükmetmek, o vicdanda hususi bir zemin oluşturmak, ahlaki temele dayalı bir zemin oluşturmak. Bu olursa problem olmaz. ‘ dedi.

Aydemir’den Allah Korkusu Hatırlatması

Ticaret ahlakının Allah korkusuyla ilintili olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu anlamda Akif’imiz öyle güzel kayıtlar düşmüş ki bir tanesini okumak isti yorum müsaade ederseniz? “Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır/Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır/Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân'ın/Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın.” diyor. Allah korkusu, mühim olan bu ve yarın endişesi, yarın hesap verme endişesi. Bu olduğu takdirde bütün bunlar izale olur diye düşünüyoruz. ‘ diye konuştu.

Mal ve Para Hırsı

Ticaret ahlakına mugayir durumların para ve mal hırsından kaynaklandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Yahya Kemal gibi bayrak bir ismimiz bu anlamda not düşmüş. Özellikle “Yarın adına neyin hesabını yapıyoruz?” diyenlere kayıt düşüyor ki bakın yarın orta yerde hiçbir şey kalmayacak, dikkat edelim. Yahya Kemal bizim irfanımızı ifade ediyor, bizim vicdanımızı ifade ediyor; bir bayrak isim, onun da bir tespiti var bu bağlamda, özellikle söylemek istiyorum, kayıtlara geçsin. Yani her şey teknik zeminde halledilir değil, diyorum ki vicdanları temizlemek lazım, ahlaki bir yürüyüşümüzün olması lazım, ben buna vurgu yapıyorum. “Hırsıza beyler borçlu.” dedim. Bunlar irfanımızdan gelen, imbikten süzülüp gelen tespitler. Dolayısıyla, burada konuşurken insanlar, oradaki makam sahiplerine bütünüyle yöneldikleri zaman haksızlık ederler, bunu söylüyorum. Önce kendimize bir bakalım, ne yapıyoruz? Ben, işte, burada bir tespiti bu bağlamda yaptım. İşte, bakın, yarına ait, Yahya Kemal diyor ki: “ Devretse muradınca bu cihanın sonu ne/ Hatmetse eğer o destanın sonu ne/ Yüzyıl emelince geçse mesut olsan/ Yüzyıl dahi zammolsa zamanın sonu ne?” Yani diyor ki: “Yüz yıl yaşasan, üzerine bir yüz yıl daha yaşasan bitecek bu.” Dolayısıyla faullü yaşamanın bir anlamı yok, dik durmak lazım, dürüst olmak lazım, haysiyet sahibi olarak hayatı götürmek lazım; bunu söylüyor, ben bunu kayıt düşüyorum. ‘ mesajını verdi.

Aydemir’den Ziya Paşa’nın Dizeleriyle Helal Kazanç Vurgusu

Ticaret ahlakının önemi kaydında Erzurumlu Ziya Paşa7nın dizeleriyle vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘ Ve yine bir Erzurumlu, Ziya Paşa, dadaş kıvamlı birisi; haksız kazanç için bir şey söylüyor, muhtevası o kadar yüksek ki, ben onu da kayıt altına alacağım, diyor ki: “Lanet ola ol mala ki tahsiline anın / Ya din ola ya ırz u ya da namus ola alet." Yani “Bir malı din göstererek, ırz göstererek, namus göstererek kazanırsan ona lanet olsun.” diyor. Bizim irfanımız bunu ifade ediyor, bizim inancımız bunu ifade ediyor. Dolayısıyla helalin peşinde olalım diyoruz. ‘ dedi.

Sanal Ortam ve Ticaret

Sanal ortamda yapılan ticaret kaydında zaman zaman tüketicinin aldatıldığına dair duyum ve şikayetler alındığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Çok sayıda sıkıntı yaşayanlar var. Ben de Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneğinin Başkanlığını yaptım, oradan dolayı ben biliyorum. Zeminin içerisindeyim, hayatın içerisindeyim, bize de yansıyor bunlar ve biz de hâliyle alıyoruz Bakanlığa gidiyoruz, ilgililerle görüşüyoruz. Ve takip ediyoruz ki orada komisyon oluşturulmuş, bir alt komisyon, Mecliste; takip ediliyor ve Bakanımızın burada bir yaptırım, bir müeyyide şeyi yok, Bakanlığın var. Ceza kesiliyor ilgililere, o kadar. Onun dışında da hukuken yargı takip ediyor. ‘ diye konuştu.

‘Bakkallarımızı korumalıyız’

Konuşmasında, ticaret bağlamında Bakkalların hem kültürel hem de ekonomik manada önemli bir işlevi olduğu, market, süper market yaygınlaşmasıyla bu kesimin ayakta duramadığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘ Mahallenin vicdanını ifade eden hatta, hatta “mahallenin namusu” diye tarif gören bakkallarımız var bizim. Bunların sayısı hayli azaldı, oysa o zemine bereket yayan kurumlar bunlar. Dolayısıyla, bu zincirler bence zapturapt altına alınmalı. Bunu biz sivil yapı içerisindeyken de broşürlerle filan anlattık. Ta, o günden bugüne bu sıkıntı devam ediyor. Bunun devam etmemesi lazım ve ilçelerde mesela; ilçelere gidiyoruz, en küçük ilçelere bile girmişler. Dolayısıyla evet, hukuken bir faul yok ama vicdanen bana göre de bir faullü hâl var. Bakkalların yaşatılması lazım.’ dedi.

Esnaf Kredileri

Ticaret Bakanlığı bütçesi kaydında muhalefetin “Esnaf yok” iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefet “Esnafın bütçede hiç yeri yok.” gibi şeyler öne sürdü. Oysa, ben aldım, inceledim, çalıştım. Dahasını söyleyeyim, işte bakın, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odasından(ETSO) aldığım bilgiler, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinden(DAİB) aldığım bilgiler. “Problemleriniz nedir kardeşim, talebiniz nedir? Bakanımız buraya geliyor kadrosuyla beraber, ne söyleriz?” diye çalışıp geliyoruz biz buraya ve Bakanlıktan alıyoruz. İşte, şimdi Bakanlığın vermiş olduğu bilgiler var. Halkbank kanalıyla kullandırılan kredilerin faizlerinin yüzde 50’si, bazı kredilerin yüzde 100’ü mali bütçeden ayrılmış. Bunu Ticaret Bakanlığımız organize ediyor. Esnaf için enva türden çalışma yapılmış. Değerli Bakanım, size, ekibinize minnettarız; esnafımız minnettar onu söyleyeyim. İşte, söyledim ya odalardan aldığım bilgiler. Talepleri de var, ama teşekkürleri de var, yapılanlar var. Özellikle şu pandemi döneminde yapılanlara müthiş bir minnettarlık var, teşekkür duyguları var; bunları yansıtıyorum. ‘diye konuştu.

Ticaret Hukuku

Ticaret zemininin olmazsa olmaz temelinin hukuk olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, muhalefetin yaklaşımına tepki vererek, ‘Ticaret zeminini de hukuk dizayn ediyor. Elbette ki hukuka, hukukun üstünlüğüne hepimiz riayet edeceğiz ve o hâl üzeri olmazsak zaten dikiş tutmaz hiçbir şey, biz bunu biliyoruz. Biz zeminde adaleti inşa etmiş, temin etmiş bir yapıyız; göğsümü gere gere söylüyoruz bunu. Eğer zemine... Siz efendim, Türkiye’de oturup vesayetçi anlayışı hâlen daha zihniyetinizde raptedip saklarsanız ve bu anlayışı Amerika’nın seçilen Başkanından demokrasi medetiyle, demokrasi talebiyle dillendirirseniz piyasayı alt üst eden bu olur. Siz önce millî olacaksınız, vesayetçi anlayıştan uzak duracaksınız. Vesayetçiliği de geçtik, aleni bir biçimde Amerika’dan, başka kanallardan, yurt dışından talepte bulunup medet ummayacaksınız; bunu yaparsanız kaybederiz. Bu anlamda, buna tepki veren herkese şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum.’ dedi.

