Milletvekili Aydemir’den Erzurum için 6 talep Aydemir Serbest Bölge ve Sınır Ticaretini gündeme taşıdı Ticaret Bakanlığı Bütçesinde Erzurum konuşuldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ticaret Bakanlığı 2021 Yılı Bütçesi görüşmelerinde Erzurum’a yönelik talepleri paylaştı.

Milletvekili Aydemir’den 6 Talep

Erzurum’da Serbest Bölgenin yeniden açılmasını isteyen Milletvekili Aydemir, ilin sınır ticaretinde yeniden mücavir il kapsamına alınması, ilçelerde organize sanayi bölgeleri kurulması, Erzurum Nahcivan arasındaki demiryolu hattının güncelleştirilmesi, ATAUNİ ve ETÜ’de yabancı öğrenci kontenjanının artırılması, Erzurum’da İranlı turistlere yönelik bavul ticaretinin başlatılması taleplerinde bulundu.

Erzurum’da Sektörel Beklentiler

Ticaret Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde ETSO, DAİB, ETB, DOSİAD başta olarak Erzurum’daki Ekonomi alanında faaliyet veren tüm meslek teşekkülü, oda ve derneklerin beklentilerini de dile getiren Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Milletvekili Aydemir İlçelerde Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri kurulması talebini yineledi.

‘Erzurum Serbest Bölgesi yeniden açılmalıdır’

Erzurum’da kapatılan Serbest Bölgenin yeniden açılmasını isteyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da 90’lı yıllarda serbest bölge oluşturmuştuk ama o zamanki şirket yapısı muhkem olmadığı için uzun süreli götüremedik biz onu, bir depo bulamadık. Şimdi, sizden talebimizdir bu: Serbest bölgenin mutlaka inşa edilmesini istiyoruz ve buna talip olan, çok güçlü sermaye yapısı olan şirketler var; bunlarla beraber bunun yeniden inşa edilmesi lazım. Bu, sadece Erzurum için değil, bütün Doğu Anadolu Bölgesi için geçerli. Bizde zaten “bölge” dediğinizde, sağına soluna baktığınızda hemen yarım saatte, bir saatte ulaşacağınız iller var. Dolayısıyla bunlar için biz istiyoruz.’ dedi.

İlçelerde OSB Talebi

Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmışlık farkından tamamen kurtulması odağında OSB ve Sanayi Sitelerinin yaygınlaştırılması, ilçeler bazında tesisinin şart olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘

Biz ilçeler bazında organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin kurulması talebindeyiz. Sadece Erzurum için değil, gene bölge için istiyoruz, bölgenin kalkınması lazım. Bölge kalkınırsa İstanbul’un, Kocaeli’nin, Trakya’nın yükü de azalır; bölge kalkınır, gelişirse bizim oradan oralara plase olan nüfus gitmemiş olur, dolayısıyla nüfus yerinde doyar. Öbür tarafta da müşteki bir hâl çıkmaz orta yere. ‘ tespitinde bulundu.

İpekyolu İhya Edilmeli

Erzurum’da ticaret sektörünün gelişmesi kaydında İpekyolunun ihyası, Nahcivan hattı bünyesinde Türki Cumhuriyetlere uzanan bir demiryolu projesinin ele alınması, mevcut Nahcivan hattının güncelleştirilmesi gerektiğini savunan Milletvekili Aydemir, ‘ Karabağ’da bir büyük kahramanlık orta yere kondu, bir büyük zafer elde edildi ve ardından gelen bir öz el güzellik çıktı orta yere. Nedir o? Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki koridor. Bizim Nahçıvan’a kadar zaten yolumuz var, demir yolu da var orada ama ondan sonrası için demir yolu inşa edilirse bizim Türk Cumhuriyetlerine, hatta Çin’e ulaşacağımız bir kanal olur ve eski İpek Yolu bütünüyle neşvünema bulur. Burada da özellikle sizden istirhamımız bölge adına budur. ‘diye konuştu.

Yabancı Öğrenci Sayısının Artırılması

Ülkede, Bölgede ve ilde yüksek tahsil gören her öğrencinin aynı zamanda bir ticaret elçisi konumunda olduğu, esnafa da büyük katkı verdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizim Erzurum’da ticaret çok önem ifade ediyor. Atatürk Üniversitemizde yaklaşık 100 bin öğrenci var, açık öğretimle beraber 500 bin öğrencimiz var. Ticaret bunlar kanalıyla yürüyor. Ben özellikle yabancı öğrenci kontenjanının artırılmasını talep ediyorum. Bunu YÖK Başkanımıza da söyledim. “Bize niye söylüyorsunuz?” derseniz, ticaret bağlamında, ticaret ayağı bağlamında bunlar besleyici olduğu için söylüyorum; bunların yapılması lazım. ‘ dedi.

Bavul Ticareti

Milletvekili Aydemir, ‘İran’la da komşuyuz. Van Milletvekili arkadaşımız da notlar düştü. Ben de özellikle İran’dan gelen turist sayısının çok fazla olduğunu kayda geçiyorum ve bu bavul ticaretine dönük burada ticareti canlandırma adına, oradaki insanlarımızın kazanç kapılarını çok daha özel hâle getirme adına, ayrıca ülkemizin de ticaret hacmine katkı sunma adına böyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum.’ talebini dillendirdi.

Erzurum Sınır Ticareti

Erzurum’un sınır ticaretinde mücavir il konumuna getirilmesini isteyen Milletvekili Aydemir, ‘Biz daha önce Erzurum için söylüyorum, Bingöl için söylüyorum, bölgemizdeki iller için söylüyorum mücavir il kapsamındaydık sınır ticareti bağlamında, çıkarıldık. Yeniden mücavir il kapsamına alınma talebimiz var. Onun dışında da yine termal turizm için bizim oralarda hakikaten zemin yaygın. Bunun kış turizmiyle entegre hâle getirilmesini, bunun sağlık turizmiyle beraber düşünülmesini ve bütün bunların ticarete dönük katkılarının yüksek olacağının özellikle altını çizerek söylüyorum.’ dedi.

‘Hep mesafe aldık’

Milletvekili Aydemir, ‘Allah’ın izniyle biz samimi, kalbî düşünen bir kadroyuz ve millet orijinli düşünen bir kadroyuz. Milletimizin huzurunun bütün bir dünyaya huzur enjekte edeceğini biliyoruz biz. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğu bilir ki konuşmalarımda altını çizerek çok defa kelebek etkisinden bahsettim. Dünyada bir insanın huzursuzluğunun bütün dünyaya etkisinin olacağını söyledim. Kadromuz böyle çalışıyor ama bizim dışımızda gelişmeler oldu. Biz özellikle 20122013’ten sonra başımıza gelen envaitürlü musibetle mücadele ediyoruz ve buna rağmen hep mesafe aldık, Allah’ın izniyle daha da mesafe alacağız. ‘ diye konuştu.

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