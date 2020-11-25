Rektör Çomaklı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzde artık büyük bir sorun ve vicdan azabına dönüşen kadına yönelik şiddet, maalesef hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Oysa genelde insan özelde kadına karşı değerin en üst düzeyde olduğu dinimizin ve insanlığımızın gereği olarak daha fazla dikkat etmemiz gereken bu konu günden güne dozu artan bir seyir izlemektedir.

Bizler özellikle kadın ve şiddet kelimelerini yan yana kullanmaktan imtina ediyor ve bu gün vesilesi ile bu gibi insanlık dışı durumların yaşanmamasını umut ederek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün bir farkındalık oluşturmasını diliyoruz."

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