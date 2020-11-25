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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale’de KADES uygulaması

İHA

Aşkale’de KADES uygulaması

İçişleri Bakanlığının ülke genelindeki KADES uygulaması Aşkale'de yapıldı.
İlçe Emniyet ve Jandarma Komutanlığına ait ekiplerin ilçe merkezinde kurdukları standla vatandaşlara ve özellikle kadınlara bilgiler verdiler.
İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu'da kurulan Standı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere başarılar diledi.
KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.
Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacak.

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