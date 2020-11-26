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Buzun perileri öğretmen oluyor

DHA

Buzun perileri öğretmen oluyor


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´un Narman ilçesinde 8 yıl önce kurulan Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, eğitim camiasına öğretmen yetiştiren bir kulüp oldu. Kulüpte milli formayı giyerek kontenjandan girdikleri üniversitelerin spor bilimleri fakültesinden mezun olan 10 sporcu beden eğitimi öğretmeni oldu. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, "Buzun perileri öğretmen olarak Türkiye'nin dört bir tarafına gittiler" dedi.
Erzurum'da 2011 yılında 25'incisi düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 5 bin nüfuslu Narman ilçesinde kurulan 25 kişilik kadın buz hokeyi takımı, rakiplerin korkulu rüyası halkın ise gururu oldu. 2011'de kurulan buz hokeyi takımı her yıl gösterdiği başarılarla 20122013 sezonunda eleme maçlarını geçerek birinci lige çıkma başarısını gösterdi. Kulüpte futbol, basketbol ve voleybol gibi faaliyetlerin de bulunduğunu belirten Narmanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Yavuz, "Yaklaşık 14 yıldır başkanlık yapıyorum. 2011'den sonra buz sporlarına yönelik çalışmalar oldu. Belediye Başkanımız Burhanettin Eser'in katkılarıyla buz sporlarını açtık. Buz hokeyi ve curlingde Erzurum'da isim yapan takım haline geldik. Sporcularımızın hepsi Erzurum'un çocukları, liseli gençlerden oluşuyor. Bir iki üniversiteli sporcular da takımda abla görevini üstleniyor. Hedefimiz Erzurum'u özellikle ulusal bazda bir numara yapmak. İmkanlar doğrultusunda uluslararası alanda Erzurum'u tanıtmak. Narmanspor'un bu ligde 8'inci sezonu. 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü ve 1 Türkiye dördüncülüğü bulunuyor" diye konuştu.
KIZ ÇOCUKLARINA ÇAĞRI
Şu anda sporcu bulmakta zorlandıklarını, hocaların altyapıdan gelen oyuncuları takıma monte etmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Yavuz, "Velilere şunu söylemek istiyorum; Çocuklarınız, boş gezene kadar spor salonlarına gelsinler. Amacımız spora ve Erzurum'a hizmet etmek. Pandemiden önceki maçlarımızda Narman ilçesinden Erzurum'a adeta göç olurdu. Her maça en az 200-300 taraftarın verdiği destekle çıkardık. Sporcuların anne, babaları tribünlerden çocuklarını izler. Evimizdeki her maç şölen havasında geçerdi. Erzurum, Türkiye'nin en iyi buz hokeyi salonlarına sahip. Soğuğa alışık olan sporcularımız buz sporlarında çok başarılı oluyor. Bizim tek isteğimiz veliler çocuklarını bu spor dallarına yönlendirmesi" dedi.
200'ÜN ÜZERİNDE SPORCULARI OLDU
Kulübü maddi ve manevi olarak hiç yalnız bırakmayan Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, takımdan bugün kadar yaklaşık 200'ün üzerinde sporcunun yetiştiğini belirterek şunları söyledi:
"Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile birlikte buz sporlarına yöneldik. Elimizden 200'den fazla sporcu genç geçti. En az 10'u milli sporcu olmaları sebebiyle öğretmen oldu. Her zaman sosyal bir proje gibi alttan gelenlerle devam ettik. Öğretmen olanlar gitti. Doğu Anadolu'da daha doğrusu Ankara'dan bu tarafa tek kadın takımız. Maddi sıkıntılarımız oluyor, onları gidermeye çalışıyoruz. Çocukların eğitimleri zaman zaman sporla çakışıyor. Bunları gidererek yolumuza devam ediyoruz. Kadın Buz Hokeyi takımı ilçemize renk kattı. Birçok kişi hayatında görmediği hatta bilmediği bu sporu otobüslere binerek 86 kilometre uzaklıktaki Erzurum'a gelip büyük bir heyecana maçlarımızı izleyerek takıma destekte bulundular."
HAYALİ MİLLİ OLMAK
Lise mezunu olduğunu ve üniversiteye hazırlandığını belirten Kardelen Taş (19), "Liseden bu sene mezun oldum. Hem maçlara çıkıyor hem de üniversiteye hazırlanıyorum. Erzurumluyum, komşumuzun kızı sayesinde bu spora tanıştım. Daha önce bu spor bana sıcak gelmiyordu. Sadece bu sporu erkekler mi yapacak şeklindeki yorumlar sonrası bu spora başladım. İyi ki de başlamışım. Sekizinci yılıma girdim. Benim de tek isteğim milli olmak. Üç kardeşiz üçümüz de farklı sporla uğraşıyoruz" diye konuştu.
KIZLARIN HER YERDE OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK
Erzurum, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü mezunu olduğunu söyleyen Mukaddes Buylucu, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Bu de bu spora annem ve arkadaşım sayesinde başladım. Arkadaşım başlamıştı, bana söyledi ilk olarak kabul etmedim. Annem ısrar edince başladım. İyi ki başlamışım. Kızların her zaman her şeyi yapabileceğini, bütün sporcuları yapabildiğini gösteriyoruz. Kızların güçlü olduğunu gösteriyoruz. Bu spor çok sert bir spor dalı. Uzaktan bakınca futbol gibi erkek sporu olarak gözüküyor ama öyle değil. Biz kızların her yerde olabileceğini gösteriyoruz bu sporu yaparak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-11-26 08:14:36

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