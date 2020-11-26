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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DHMİ 10 aylık verileri açıkladı

İHA

DHMİ 10 aylık verileri açıkladı

Bu yılın OcakEkim döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 25, dış hatlarda 113, toplamda ise 4 bin 138 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.73 oranını teşkil etti.
DHMİ Erzurum ekim verileri açıklandı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Ekim dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın Ocak Ekim döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 25, dış hatlarda 113, toplamda ise 4 bin 138 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.73 oranını teşkil etti.
10 Aylık Yolcu Verileri
DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak Ekim ayları toplamında 468 bin 559 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 466 bin 505 iç hat, 2 bin 54 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,43 olarak hesaplandı.
10 Aylık Ticari Uçak Verileri
DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2020 yılının Ocak Ekim döneminde 3 bin 116 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 15’i dış hat, 3 bin 101’i de iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı toplam ticari uçuş sayısı içindeki payı yüzde 0,48 oldu.
Erzurum Havalimanı Taşınan Yük
Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 4 bin 430, dış hatlarda 33 ton olmak üzere toplam 4 bin 463 ton yük taşındı. Dış hatlar yük ağırlığının toplam yükteki payı yüzde 0,74 oldu. 2019 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından 6 bin 675 ton iç hat, 143 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 6 bin 818 ton yük taşınmıştı.
Önlemler Yolcu Sayısını Arttırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılının Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.
8 Milyon 874 Bin 609 Yolcuya Hizmet Verildi
COVID19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı.
Havalimanlarına inişkalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 olmak üzere; hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 oldu.
Söz konusu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayında iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.
Ekim Ayında İstanbul Havalimanını 2 Milyon Yolcu Kullandı
İstanbul Havalimanında ekim ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplamda 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.
OcakEkim Arası 70 Milyon Yolcu Hizmet Aldı
2020 yılının ilk 10 aylık sürecinde havalimanlarına inişkalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 249, dış hatlarda 239 bin 835 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 893 bin 359 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 42 milyon 566 bin 243, dış hat yolcu trafiğinin 28 milyon 28 bin 138 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 70 milyon 639 bin 342 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 414 bin 264 ton, dış hatlarda 1 milyon 551 bin 344 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 965 bin 608 tona ulaştı. İstanbul Havalimanında ilk on aylık sürede ise 155 bin 296 uçak ve 19 milyon 990 bin 713 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk on aylık döneminde 30 bin 696 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 185 bin 992 uçak trafiği gerçekleşti.
Turizm Merkezlerindeki Havalimanlarında Son Durum
İlk on aylık (ocakekim) gerçekleşmelere göre turizm merkezlerindeki havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı yaklaşık 17 milyon oldu. Bu havalimanlarında iç hatlarda 8 milyon 391 bin 675, dış hatlarda 8 milyon 547 bin 166 olmak üzere toplamda 16 milyon 938 bin 841 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda 80 bin 634, dış hatlarda 60 bin 770 olmak üzere toplamda 141 bin 404 uçak trafiği gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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