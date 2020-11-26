Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

ERZURUM, (DHA) ERZURUM'da, kamyonetin arkasına tutunan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Yakutiye ilçesinde, yolda patenle gezen genç, yanından geçen kamyonetin kasasına tutundu. Patenli gencin trafikte yaptığı hareketler, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Gencin trafiği tehlikeye düşürdüğünü görenler, tepki gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez
2020-11-26 12:14:31
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