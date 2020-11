Aydemir Erzurum’un beklentilerini paylaştı Aydemir: Nerede mazlum varsa Türkiye orada Dışişleri bütçesinde Erzurum gündemi Aydemir’den Erzurum’da konsolosluklar açılması talebi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Fahri Konsoloslukların bulunduğu Erzurum’da, fiilen konsolosluklar açılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlun’dan talepte bulundu. Milletvekili Aydemir, bunun kış turizm merkezi Erzurum kanalıyla bütün bölgeye kalkınma, gelişme bereketi taşıyacağına vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu’na Tepki

Dışişleri Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, öğretmenlere dönük, eleştirileri ve sözlerine tepki vererek not düşen Milletvekili Aydemir, “Bundan bu millete ne fayda gelir?” sualini açtı.

CHP’li Milletvekiline Kınama

Dışişlerinden emekli bir CHP Milletvekilinin bütçe görüşmelerinde Türkiye’yi eleştiren görüşlerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Dışişleri Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde, CHP Grubu adına konuşma yapan; ABD’den demokrasi dilenen ve ülkemizi gammazlayan CHP Milletvekili eski Sefir’i, kınadık. ‘ paylaşımında bulundu.

Aydemir Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Görüşmelerinde Konuştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Dışişleri Bakanlığı etabında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, Türkiye’nin 4 kıtaya hükmetme kavramını hayata geçirişini not düşüp, mazlum ve mağdurların hamisi pozisyonunu kayda geçti.

‘Dünya şapka çıkarıyor’

Muhalefetin Dışişleri Bakanlığına yönelik eleştirilerine karşılık veren Milletvekili Aydemir, ‘Bütünüyle, her şeyi simsiyah, zifirî karanlık görürseniz bir büyük haksızlık yapmış olursunuz. Dışişleri Bakanlığımızın başarısına dünya şapka çıkarırken, bütün bütün, sanki hiç güzel bir şey yapmıyormuş gibi bir resim koyduğunuz zaman burada insanların vicdanında bir rahatsızlık açığa çıkıyor, böyle bir şey olabilir mi?. ‘ diye sordu

‘Dışişleri Kadrosuyla Gurur Duyuyoruz’

Dışişleri Bakanlığı kadrosunun özverili ve gurur verici bir duruş ve çalışma sergilediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Onlar bizim yol arkadaşlarımız, onlar vatan için, memleket için, millet için bir gayret üzereler ve biz bunu sahada bizatihi gidip gözlemliyoruz, görüyoruz. Öyle bize bu neviden yönelmeniz bir büyük haksızlıktır. ‘ diye konuştu.

‘Dünyanın dört tarafındayız’

‘Geldiğimiz noktada şimdi, elhamdülillah, hak teslimi adına dünyanın dört bir tarafındayız’ sözleriyle konuşmasını sürdüren Milletvekili Aydemir, ‘Hatırlıyorum, çocukken, “3 kıtaya hükmeden bir geçmişimiz var, atalarımız 3 kıtaya hükmetmiştir.” gibi kalıp bir ifade vardı. Bunu, evet, tahayyül ediyorduk, hayal dünyamızda canlandırıyorduk, okuduklarımızda yerini oturtuyorduk ama “Olabilirminin” zihnimizde herhangi bir düşünce kıvılcımını dahi oluşturmuyorduk. Oysa geldiğimiz noktada şimdi, elhamdülillah, dünyanın dört bir tarafındayız. Ne adına dört bir tarafındayız? Hak teslimi adına dört bir tarafındayız, nerede bir mazlum varsa ona yöneliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bunun en iyi güzel açığa çıkan zeminidir. Dışarıya gittiğimizde bunu çok daha mütebariz, çok daha berrak hâlde görebiliyoruz.’ dedi.

‘Mazlum neredeyse Türkiye orada ve onun yanında’

Milletvekili Aydemir, ‘Sadece Türk Dünyasına yönelmiyoruz, sadece Gönül Dünyamıza yönelmiyoruz, sadece inanç sadedinde Müslümanlara yönelmiyoruz. Mazlum kimse, neredeyse, “Nerede bize yönelin, bize yardım edin.” gibi bir talep varsa hep orada olmuşuz biz. Bugüne kadar olduk bundan sonra da olacağız. ‘ diye konuştu.

Aydemir’ Şehit Önkuzu’yu Andı

Komisyon görüşmelerinde iktidara karşı bazı muhalefet milletvekillerinin vücut diline tepki veren Milletvekili Aydemir, Şehit Dursun Önkuzu’yu rahmetle anarak, ‘ Dün, bir bayrak ismin şehadetinin yıl dönümüydü, Dursun Önkuzu. Gençliğimizde bu ismi çok terennüm ettik, yaşadıklarını acı olarak yüreğimize raptettik. Dursun Önkuzu daha 1920 yaşında ciğerleri pompayla şişirilerek, pencereden atılıp şehit edilmiş bir isimdir. O ne kin, o ne nefret, o ne imansızca bir yaklaşım. O günkü komünist yaklaşımın tarzıydı. Sabahleyin burada bir milletvekilimiz dedi ya: “Kindar bakış.” ben o bakışı yakaladım ve korktum, ürktüm. Dursun Önkuzu’ya yönelenlerin bakışı oydu işte ve “Niye başörtülü nitelemesini yapıyorsunuz?” diyorsunuz. Onun içinde, o zihniyetin içerisinde samimi söylüyorum ki katsayısı, o başörtüsü katsayısı çok yüksekti. “Kadın.” diyorsunuz, “Kadına saygı.” Diyorsunuz. Burada bir hanımefendi yaptığı hiçbir şey yok, sadece konuşmacıya bir şey soruyor hepsi bu. O nasıl iğrenç bir bakıştı, ben de o kin, nefret dolu bakışı yüreğime koydum. Allah fırsat vermesin, eğer o bakışa fırsat verirse Cenabı Hak bu tarafa asla hayat hakkı tanımaz. ‘ dedi.

‘Bu anlayıştan millete ne fayda gelir?’

AK Parti’nin görüş ve düşüncelere yaklaşımını aktaran Milletvekili Aydemir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Grup konuşmasında öğretmenlere yönelik sözlerini eleştirerek; ‘Tavrımız şu, tarzımız şu: Bölücü, yıkıcı olmadıktan sonra herkes hangi konumda, hangi konuşlanma pozisyonunda olursa olsun bizim için mübarektir, değerlidir ama bugün, üzülerek bir hâle daha şahit oldum. Bir genel başkan aynen şu ifadeyi kullanıyor: “Hâlâ iktidarın peşinde giden varsa ben ona öğretmen demem.” diyor. Pes! Ötekici, dışlayıcı, bu derece kindar bir yaklaşıma pes denir ancak. Ve ondan Allah muhafaza bir iktidar çıksa bu millete ne fayda gelir? ‘ vurgusunda bulundu.

‘Suriye Meselesinde Esatçı, Kıbrıs Meselesinde Rumcu’

CHP adına konuşan bir milletvekilinin yaklaşımına da sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Ve burada karşımda oturan bir sefir, öylesine ifadeler kullanmış ki içimizi parçaladı, içimizi yaraladı. Her dış gelişmede karşı cenahın yanında konuşlandı. Suriye’de Esatçı, Azerbaycan mevzusunda Ermenistan’dan yana, Kıbrıs mevzusunda Rumcu. Böyle bir hâl eğer oradan zuhur ediyorsa ister istemez vicdanlarda da bir yaralanma, bir parçalanma oluyor. Böyle bir şey olmaz, ben biliyorum ki hakşinas arkadaşlar var, ben biliyorum ki o ifadelerinden hakikaten yüreği yaralanmış insanlar var.

Böyle olur mu? Bu sefir ifadesi değil, sefil ifade. Millet adına söylüyorum, milletten yetki almış, milleti temsil eden birisi olarak söylüyorum, Türk milleti adına söylüyorum ve kınıyorum, bu tarz yaklaşımı kınıyorum. Atatürk gibi bir yüksekliğe de kesinlikle böyle bir milletvekilini CHP’de yakıştıramıyorum, altını çizerek söylüyorum. ‘ dedi.

Dışişlerinde Erzurum Gündemi

Sunumunda Dışişleri Bakanlığı nezdinde Erzurum’a yönelik taleplerde bulunan Milletvekili Aydemir, Türk Cumhuriyetleri ve ilden ihracat yapan ülkeler başta olarak konsolosluklar açılması konusunda girişim beklediklerini ifade etti.

Aydemir’den Konsolosluklar Açılması Talebi

Milletvekili Aydemir, ‘Hakikaten, çok zirve, çok doruk, böyle çok bayrak işler yaptınız, bundan dolayı milletçe minnettarız. Ama ben bir Erzurum Milletvekili olarak hususen sizden bir talepte bulunuyorum: Önceki gün Ticaret Bakanlığı bütçesini görüştük burada, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin vermiş olduğu rakamlar vardı. Erzurum’dan 40 küsur ülkeye ihracat yapıldığını belgeli bir biçimde almışız biz. Hakikaten Erzurum bu anlamda velut bir yer, kış turizminin de merkezi bir yer. Sizden istirhamımız şudur: Zaten bugün Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki o koridor çok özel bir dünya açıyor Allah’ın izniyle ülkemize. Ben o koridorun sadece ülkemize değil dünya barışına da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ama Erzurum için, bizim bölge için, Doğu Anadolu Bölgesi için kalkınma noktasında da hususi bir kanal olacak orası. Orada inşallah ilerleyen zamanlarda bir demir yolu. Zaten var, uzatılacak onlar. Sizden istirhamımız şudur Değerli Bakanım: Erzurum’da şu anda İran Konsolosluğu var.. Sadece Türk cumhuriyetlerinin değil çok sayıda ülkenin bizim orada konsolosluk açma gibi bir temayülü olduğunu duyuyoruz biz. Buna ön ayak olursanız, burada öncü bir pozisyon alırsanız, onun Erzurum özelinde bütün bir bölgeye özel bir pencere açacağını düşünüyoruz. Burada yardımınızı hususen istirham ediyorum. Bütçemiz de hayır, uğur getirsin. ‘ dedi.

