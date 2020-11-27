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Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor Türkiye’de 10 yıldır buz hokeyine damga vurdular Kadın buz hokeyciler yeni sezon hazırlıklarını buz salonunda sürdürüyor

İHA

Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor Türkiye’de 10 yıldır buz hokeyine damga vurdular Kadın buz hokeyciler yeni sezon hazırlıklarını buz salonunda sürdürüyor

Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, 20 kişiden oluşan kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı antrenmanlarına başladı. 20 kişiden oluşan kadın buz hokeyi takımı sezon hazırlıklarını günde tek antrenman ile sürdürüyor.
Narmanspor Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Abdulkerim Çintımar, takımın yaklaşık olarak 10 yıldır buz hokeyine gönül vermiş kulüplerden birisi olduğunu belirterek, “Narmanspor bünyesinde kadın ve erkek buz hokeyi sporcuları bulunmaktadır. Takımımızın Türkiye de dereceleri var. Bu sene dünya çapında yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı antrenmanlara ara vermiştik. Tekrar kontrollü normal hayata geçiş olunca yarım bıraktığımız antrenmanlarımıza devam etmeye başladık. Pandemi süreci içerisinde liglere ara verilmişti. Liglerin tekrar başlaması ile birlikte bizlerde kulüp olarak antrenmanlarımıza başladık. Bizlere fırsat veren kulüp yöneticilerimize de teşekkür ederiz. Kulüp yöneticileri bizlere ellerinden gelen yardımları yapıyorlar. Hafta sonu itibariyle ülkemiz dışından üç yabancı sporcu da bizlerin arasına katılacak. Ligler başlayınca da umarım Erzurum şehrimizi en iyi şekilde devam ettiririz” dedi.
Takım sporcuları da duygularını şu sözlerle aktardı:
“Narmanspor Buz Hokey Takımı sporcularındanız, pandemiden dolayı bir süre antrenmanlarımıza ara vermiştik. Antrenmanlarımıza tekrar başladık çok mutluyuz. Türkiye Kadınlar Buz Hokeyi maçları için çalışmalarımıza ara vermeden çalışıyoruz. Buz hokeyi takımı olarak Türkiye’de 6 kulüp bulunmaktadır. Sıkı bir şekilde yapılacak maça hazırlanıyoruz. Pandemiden dolayı antrenmanlara ara vermiştik. Antrenmanlara 1 ay gibi zaman oldu başladık. Antrenmanlara başladığımız için ayrıca mutluyum. Hijyen bir ortamda antrenmanlar devam ediyor. Kulübe giriş çıkışlarımız tamamen maskeliyiz ve sürekli olarak ateşimiz ölçülüyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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