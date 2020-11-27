e-twinning projeleri alanında ilklere imza atıyorlar

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar etwinning projeleri alanında ilklere imza atıyor.

Erzurum ana okululları arasında etwinning projeleri kapsamında Avrupa kalite etiketi alan tek okul olma ünvanını Aziziye ilçesi Nene Hatun Ana okulumuz elde etti.

Nene Hatun Anaokulu öğretmenlerinden Derya İşler sınıfında uygulamış olduğu Amaze Kıds isimli etwinning projesinden Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

etwinning kurucusu olan Başçakmak ortaokulu öğretmenlerinden Yunus Kocakaya, “I Use Social media right” projesi ile öğrencilerin sosyal medyayı en doğru ve verimli şekilde kullanmaları için İspanya, Romanya, Polonya, İrlanda, Sırbistan, Litvanya, gibi ülkelerden okullar ile birlikte faaliyet yürüterek etwinning Ulusal Kalite Etiketi alan tek öğretmen oldu.

Yunus Kocakaya, 2020 yılında Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanarak. Köy okulları arasında yine bir ilke imza attı. Ayrıca 2019 yılında bu proje alanında Romanya’da ulusal etiket aldığından öğretmene 2020 Avrupa Kalite etiketi alma hakkı tanındı.

Mini tasarım ve beceri atölyesi projesi etwinning platformunda ise ; kuruculuğunu Ertuğrul Gazi İlkokulu müdürü Mustafa Yıldız’ın üslendiği Erzurum, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Romanya’dan ortaklarla yürütülen mini tasarım ve beceri atölyesi projesi etwinning platformunda Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi ödülü aldı.

Okulları ve öğretmenleri her platformda destekleyen Aziziye İlce Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu öğrencilerin internet ortamında dikkat etmeleri gereken siber zorbalık, nefret, şiddet eylemleri, kandırılma, suistimal, mono ve benzeri tehlikeli içerikli dolandırıcıklar hakkında bilgi sahibi olmalarını önemsediklerini ve bu çalışmaların tüm okullarda tekrarlanmasının önemine vurgu yaptı. Yavilioğlu, ayrıca projelerin en önemli kazanımı öğrencilerin hayal gücünü kullanarak tasarlama becerilerilerini ortaya koyma gibi özelliklerini geliştirdirdiğini dile getirerek tüm emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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