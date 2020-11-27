Horasan’da Mescid-i Aksa Camii ibadete açıldı

Horasan’da yapımı tamamlanan Mescidi Aksa Camii ibadete açıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde yapımına 2019 yılında başlanan, Mescidi Aksa Camii'nin açılışı için tören düzenlendi. Hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yaptırılan caminin açılış törenine Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, Horasan İlçe Müftüsü Abdusselam Aydın siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen camide kapalı alanda 800 kişi, avlusunda ise bin beşyüz kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 2 bin 300 kişi aynı anda ibadetini yapacak. Ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlar içinde camii girişlerine asansörler yapıldı

Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, "Bu eserin temelinden bu zamana kadar gelmesinde katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ecdadımız gittikleri ve fethettikleri yerlere İslam'ın mührünü cami ve mescitlerle vurmuştur. Camilerimizin minareleri tevhidin sembolü, ezanları şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesidir. Horasan'ımızda işlevselliği ve mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Mescidi Aksa Cami'nin açılışı bizleri mutlu etmektedir. Bu Covid19 illeti hepimize bir kez daha gösterdi ki camiler, cemaatle anlam kazanıyor. Bize düşen görev camilerimize sahip çıkmaktır. Yapımında emek veren, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cemaati bol olsun." dedi.

Caminin yapımında emeği geçen Horasan halkına teşekkürlerini ileten İlçe Müftüsü Abdusselam Aydın, caminin hayırlara vesile olmasını diledi. Aydın, kısıtlı imkanlara rağmen Horasanlıların ibadethanelerine sahip çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından pandemi kuralları ile cami ibadete açılarak Cuma Namazı kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.