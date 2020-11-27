Aydemir’den Soylu’ya Erzurum yatırımları teşekkürü Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz’ Aydemir: ‘Milletin duası AK Hareketle’ Aydemir: ‘Terörle mücadelede çığır açtık’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir’den Soylu’ya Erzurum yatırımları teşekkürü Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz’ Aydemir: ‘Milletin duası AK Hareketle’ Aydemir: ‘Terörle mücadelede çığır açtık’

İHA

Aydemir’den Soylu’ya Erzurum yatırımları teşekkürü Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz’ Aydemir: ‘Milletin duası AK Hareketle’ Aydemir: ‘Terörle mücadelede çığır açtık’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Erzurum Vilayet Evi, Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları düzenlemesi ve YİKOB yatırımları için teşekkür ederek, AK Hareket ve Soylu’nun Erzurum’a gösterdiği özel yaklaşıma minnettar olduklarını belirtti.
‘Allah yolunuzu daim açık eylesin’
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içişleri Bakanlığı aşamasında değerlendirmelerde bulunarak tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, Bakan Soylu’ya teşekkür ederek, ‘Kürt kardeşlerimin talebi huzur, Kürt kardeşlerimin talebi müreffeh bir zeminde yaşamak ve bunu da AK Hareket başardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, size, kadrosuna şükran duyuyoruz Allah razı olsun, Allah önünüzü her daim açık eylesin. ‘ dedi
‘Terörle mücadelede başarınızla çığır açtınız’
İçişleri Bakanı Soylu’nun çalışmalarıyla ehliyet, liyakat, ve vukufiyetini ortaya koymuş bir büyük vatansever olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘ Millet de yüreğini onun arkasına koymuş, ekibinin arkasına koymuş. Bütün bir kadro, Jandarma, Bakan yardımcıları, kim varsa hepsi milletin yüreğine girdi, bu mücadelede hakikaten bir büyük çığır açtılar. ‘ diye konuştu.
‘Şu imansızları bitirin’
Bakan Soylu’nun sunumunda Bölücü Terör örgütüne katılımın sıfırlanma düzeyine indiği açıklamasına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Bakanımız söyledi, “52 katılım var. Geçen yıl 130 civarındaydı ve 52’ye kadar bu sayı indi.” dedi. Bundan en çok kim mutlu oluyor biliyor musunuz Değerli Bakanım gerçi siz biliyorsunuz çünkü sahada görüyorsunuz en çok Kürt kardeşlerimiz mutlu. O garibim insanlar, o eşkıyanın tasallutundaki insanlar şu hâlden dolayı o kadar mutlular ki, çok sık bizi arıyorlar. Ya Allah aşkınıza, bu mücadelede bir an bile geri durmayın, şu vicdansızları, şu imansızları bitirin. Kürt kardeşimin talebi huzur, Kürt kardeşlerimin talebi müreffeh bir zeminde yaşamak ve bunu da AK Hareket başardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, size, kadrosuna şükran duyuyoruz seçmenlerimle beraber. Allah razı olsun, Allah önünüzü her daim açık eylesin. İnşallah, Cenabı Hakk’ın inayeti de bizim arkamızda; bu, tarihin gelmiş geçmiş en imansız yapısını bitireceğiz biz, bu bitecek, hiç bunların şansı yok. Dolayısıyla bundan dolayı da teşekkür ediyorum. ‘ dedi.
Erzurum Yatırımları
Soylu’nun Bakanlık düzeyinde hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Erzurum’da kaydedilen yatırımlar için teşekkür ederek, ‘ Sunumunuzdan hakikaten istifade ettik, yüreğimiz kabardı, keyif aldık. Ben Erzurum özeli için söyleyeceğim. Erzurum'da sizin yaptığınız, sizin müzaheretinizle gerçekleşmiş bir vilayet evi oldu. Zirvede, Palandöken’in zirvesinde bütün dadaşların yüreğine özel bir nokta koydunuz, bir muhabbet noktası. Bunu kayda geçmek lazım. 33 odalı hususi bir mekân. Kış turizmine katkı olacak, bundan dolayı minnettarız.’ diye konuştu.
Bakan Soylu’ya Teşekkür
Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları ve YİKOB yatırımları odağında gerçekleştirilen yatırımlar için Bakan Soylu’ya minnettar bulunduklarını, Erzurum Valisi Okay Memiş’in Erzurum için çok ciddi ve önemli çabaları bulunduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Tortum Şelalesi için çok özel bir düzenleme yaptınız, çok ciddi para harcandı oraya ve dolaylı olarak oralardan 510 bin kişi kazanç elde edecek. Yine Narman peribacaları için çok özel bir gayretiniz oldu, aktarımınız oldu ve size hususen teşekkür ediyorum ki çok nitelikli bir valimiz var. Gecesini gündüzüne katıp millet için gayret eden bir kardeşimiz var. Onun da ciddi gayretleri oldu. Bir başkası, YİKOB kanalıyla asıl bunu aktarmak lazım, ben kuvvetle muhtemel 81 vilayetimiz için bunu yapıyorsunuz, Erzurum’da olanı söylüyorum 4 tane fabrika yapıldı. Binlerce insan istihdam oluyor orada. Şu anda da 5 fabrika ilave yapılıyor. Valiliğin YİKOB bütçesinden bunlar yapılıyor, bundan dolayı teşekkür ediyorum. ‘ dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horasan’da Mescid-i Aksa Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Horasan’da Mescid-i Aksa Camii ibadete açıldı
Milletvekili Aydemir’den Özgüneş’e sert tepki: ‘Erzurum’un adını bir daha ağzına almayacaksın’ Aydemir Özgüneş’i telin etti.. Aydemir: Türk, Kürt kardeştir’ Aydemir İçişleri Bakanlığı Bütçesinde konuştu Aydemir: ‘Kürt kardeşlerimizi istismar ettirmeyiz’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Özgüneş’e sert ...
e-twinning projeleri alanında ilklere imza atıyorlar
YEREL HABERLER e-twinning projeleri alanında ilklere imza atıyorlar
Saltuklu Yılı etkinlikleri öncesi tarihi eserlerin depreme karşı dayanıklılığı ölçülüyor Saltuklu yılı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Saltuklu Yılı etkinlikleri öncesi tarihi eserlerin ...
Türkiye şampiyonu Emir Akal ödüllendirildi
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu Emir Akal ödüllendirildi
Naim Karataş “Haddinizi bilin”
YEREL HABERLER Naim Karataş “Haddinizi bilin”
Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi Şampiyonası'na hazırlanıyor Türkiye’de 10 yıldır buz hokeyine damga vurdular Kadın buz hokeyciler yeni sezon hazırlıklarını buz salonunda sürdürüyor
YEREL HABERLER Narman Kadın Buz Hokeyi Takımı, Kadınlar Ligi ...
Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Çay evindeki yangında iki genç balkondan atlayarak ...
Liseliler, pandemide ilkokulu resimlerle renklendirdi
YEREL HABERLER Liseliler, pandemide ilkokulu resimlerle renklendirdi
ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu: “İnsanı insana gizli kurban etmemelidir” “İnsanlığın ahlak, saygı ve hukuk adına alacağı çok yol var”
YEREL HABERLER ERAKDAY Başkanı Hülya Saltuklu: “İnsanı insana gizli ...
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: 3-2
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: 3-2
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Ankara Demirspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 3 - Ankara ...
Başkan Yaşar öğretmenleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar öğretmenleri yalnız bırakmadı
İHA ve SİHA’lar artık Erzurum’dan havalanacak Uçak kazasında şehit olan İrfan Aydoğan’ın ismi, hainlerin korkulu rüyası olan SİHA’ya verildi
YEREL HABERLER İHA ve SİHA’lar artık Erzurum’dan havalanacak Uçak ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara Demirspor ...
Buzun perileri öğretmen oluyor
YEREL HABERLER Buzun perileri öğretmen oluyor
Aydemir Erzurum’un beklentilerini paylaştı Aydemir: Nerede mazlum varsa Türkiye orada Dışişleri bütçesinde Erzurum gündemi Aydemir’den Erzurum’da konsolosluklar açılması talebi
YEREL HABERLER Aydemir Erzurum’un beklentilerini paylaştı Aydemir: ...
Yurdagül: “Mesnetsiz zırvalar” HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş’e bir tepki de MHP MYK Üyesi Adem Yurdagül’den geldi
YEREL HABERLER Yurdagül: “Mesnetsiz zırvalar” HDP Şırnak ...
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Dr. Gürsel Bedir’den sağlık çalışanlarına tam destek
YEREL HABERLER Dr. Gürsel Bedir’den sağlık çalışanlarına tam destek
Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Farkındalık Çalışması
YEREL HABERLER Erzurum’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Erzurum Denge verileri yayımlandı
YEREL HABERLER Erzurum Denge verileri yayımlandı
Basın mensuplarına drone kursu
YEREL HABERLER Basın mensuplarına drone kursu
DHMİ 10 aylık verileri açıkladı
YEREL HABERLER DHMİ 10 aylık verileri açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X