Pasinler’de Orta Şiddetli Deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum'un Pasinler ilçesinde orta şiddetli deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah saat 08.47 sularında merkez üssü Pasinler ilçesi Küçük Tuy Mahallesinde 1.6 km derinliğinde 3,5 büyüklüğünde orta şiddetli deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin şiddeti çevre ilçelerden de hissedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.