BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Antalyaspor’u evinde konuk edecek BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı. Takım ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Ezurumspor Antalyaspor karşılaşması 29 Kasım 2020 Pazar günü 13.30’da başlayacak.
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