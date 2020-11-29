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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken'de suni karla kayak keyfi

DHA

Palandöken'de suni karla kayak keyfi


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin kalbi olma yolunda ilerleyen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Henüz kar yağışının olmadığı Palandöken'e, gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar pistlere suni kar yağdırıldı. Türkiye'de kayak sezonunun en erken açıldığı Palandöken'e gelen kayakseverler, suni karla da olsa kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Devlet ve özel sektör işbirliğiyle kurulan kayak merkezleri kış turizmini hareketlendirmeye devam ederken dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan Erzurum´daki Palandöken Kayak Merkezi´ni de binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor.
Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkânı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkânı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3200 Ejder A.Ş., yaptırdıkları göletler sayesinde pistlere suni kar yağdırdı. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'de 'merhaba' denildi. Palandöken'e hiç kar yağmasa bile yaklaşık 40 kilometrelik pistin suni karla doldurulabileceğini söyleyen Sway Oteli Genel Müdürü Ömer Akca, "Kasım sonu itibariyle Erzurum'da havalar soğudu. Kar yağışı gecikince bizler de suni kar makinelerini açtık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken Türkiye'nin kar ve kayak garantisi veren önemli bir kayak merkezi olacak" diye konuştu.
Palandöken'de suni karlama sistemi nedeniyle kayağın yapılabildiğini duyan AfraTaha Özkara çifti otomobillerine binerek arkadaşları ile birlikte kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e geldi. Kent merkezinde karın olmadığını ancak Palandöken'deki pistlerin suni karla doldurulduğunu ifade eden Afra Taha, "Kayak için çok heyecanlıyız. Bu anı bekliyorduk. Şu anda aylardır otomobil kullanmamış bir sürücünün heyecanı var. Mutluyuz. Kar çok güzel, çalışmalar çok güzel" dedi
Kendisinin 6 aydır kovit yoğun bakımı hekimi olarak çalıştığını söyleyen Dr. Taha Özkara, "İyi ki bu kar yağdı. Kafelere belki yasak gelebilir ama bu kişisel bir spor olduğu için yasaklanacağını düşünmüyorum. Bu gece uyuyamadım. Çok eğlenceli bir gün geçireceğiz. İnşallah güzel bir kayak sezonu olur. Herkese iyi eğlenceler diliyor ve herkesi buraya davet ediyoruz. Kovit herkesi tutuyor. O yüzden maske, hijyen ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Ben 6 aydır bu üç kurala uyduğum için hastalığa yakalanmadan insanlara hizmet etmeye devam ettim. Maskesiz, mesafesiz ve hijyensiz bu iş olmayacak. Onlara dikkat edersek başarılı oluruz diye düşünüyorum. Zaten aşı da geliyor. İnşallah bu işi halladeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatilin keyfini çıkaran turistlerin güvenliğini sağlayan JAK timleri de kayak merkezine girenlerin tek tek HES kodlarını kontrol ediyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2020-11-29 13:09:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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