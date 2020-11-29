Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor, FT Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Sissoko’nun pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada Obertan’ın ara pasında ceza sahası içinde Rashad Muhammed’in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

26. dakikada Podolski’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un vuruşunda kaleci Kayacan’dan dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

28. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasında topu alan Gomes şık çalımlarla önünü boşaltıp sert vurdu, kaleci Ferhat güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Novikovas’ın pasında ceza sahası içinde Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

38. dakikada Fredy’nin ortasında ceza sahası içinde Amilton'un şutu kaleci Kayacan'da kaldı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan xxx, Esat Sancaktar xxx, Hakan Yemişken xxx

BB Erzurumspor: Kayacan xx, Murat xxx, Mina xxx, Gökhan xx, Kaan xxx, Donald xx, Obertan xx, Sissoko xx, Rashad Muhammed xx, Novikovas xxx, Gomes xx

Yedekler: Batuhan, Ömer Şişmanoğlu, Hamroun, Boumal, Emrah, Sadıku, Adolphe, Mücahit, Osman, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

FT Antalyaspor: Ferhat xx, Ersan xx, Naldo xx, Nuri Şahin xx, Podolski xx, Kudrashov xx, Fredy xx, Jahovıc xx, Ufuk xx, Amılton xx, Veysel Sarı xx

Yedekler: Doğukan, Enes, Eren, Mevlüt, Serdar, Omar, Adem, Gökdeniz, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Kaan (dk. 29) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Kaan (BB Erzurumspor)

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