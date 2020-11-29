Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (YENİDEN)

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Salih TEKİN /ERZURUM, (DHA) - STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

BB. ERZURUMSPOR: KayacanMurat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Donald, Obertan, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Novikovas, Rashad Muhammed (Dk. 66 Emrah), Ricardo Gomes

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Ferhat Ersan Gülüm (Dk. 53 Gökdeniz), Pereira, Nuri Şahin, Ribeiro, Kudriashov, Jahovic, Ufuk (Dk.53 Eren), Amilton, Veysel Sarı, Podolski.

SARI KART: Kaan Kanak, Mina, Donald (BB.ERZURUMSPOR), Pereira, Eren (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Edinaldo Gomes Pereira (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)

GOL: Dk. 29 Kaan Kanak, Dk. 85 Ricardo Gomes (BB.ERZURUMSPOR), Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 65 Gökdeniz (FRAPORT-TAV ANTALYASPOR)Süper Lig´in 10´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği Fraport-Tav Antalyaspor´la 2-2 berabere kaldı.

15´inci dakikada Ricardo Gomes´in pasıyla buluşan Novikovas´ın şutunda top üstten auta gitti.

16´ncı dakikada Obertan´ın ara pasıyla rakip cezaalanına sağ kanattan giren Rashad Muhammed´in şutu direğin dibinden auta çıktı.

17´nci dakikada Novikovas, sol kanattan girerken topa vurdu, meşin yuvarlak çatal diye tabir edilen yerden auta gitti.

22´nci dakikada Podolski´nin pas verdiği Amilton, kale çizgisine yaklaşırken sert vurdu, top kaleci Kayacan´da kaldı.

26´ncı dakikada Podolski´den aldığı topla cezaalanına giren Amilton´un sert şutunda top Kayacan´dan döndü.

28´inci dakikada rakip defansı tek tek geçen Ricardo Gomes´in kaleye giden şutunda topu kaleci Ferhat ayağıyla önledi.

29´uncu dakikada sol kanattan Antalya cezaalanına giren Kaan Kanak´ın şutunda top ağlara gitti. 1-0.

38´inci dakikada Ribeiro´nun cezaalanında topla buluşan Amilton´un şutu kaleci Kayacan´da kaldı.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

52´nci dakikada Novikovas kazanılan faul atışında topu Kaan Kanak´a gönderdi. Kaan Kanak´ın sert şutunda kaleci Ferhat topu güçlükle önledi.

58´inci dakikada Ribeiro´nun pasıyla buluşan Podolski´nin sert şutunda top üstten auta gitti.

60´ıncı dakikada konuk ekibin kullandığı korner atışı sonrası cezaalanı içinde oluşan karambolde topa son dokunan Veysel Sarı ağlara gönderdi. 1-1.

65´inci dakikada gelişen Antalyaspor atağından sağ kanatta topla buluşan Gökdeniz´in şutu ağlara gitti. 1-2.

70´inci dakikada Podolski´nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

85´inci dakikada Emrah´ın kullandığı serbest atışta cezaalanı içinde oluşan karambolde Ricardo Gomes dokunduğu topu ağlara gönderdi. Ofsayt itirazı üzerine pozisyonu VAR kamerasıyla izleyen hakem Ali Şansalan golü verdi. 2-2.

89´uncu dakikada Edinaldo Gomes Pereira 2´nci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-11-29 15:46:41



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