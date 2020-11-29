Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport-Tav Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Kendi özelimizde Antalyaspor adına bizim bir 11´imiz var. Bundan sonra hep 11´imiz olacak, ilk 11´imiz olmayacak. Sakatlık ve Covid-19´dan dolayı, süregelen problemlerden dolayı da 9 oyuncumuz bize katıldığında rekabet ortamı, hamle aşaması daha fazla olacak. Bugün de son dakikalarda özellikle hücumda hamle şansını yapmak çok isterdik. Ama imkanlarımız olmadı. Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum. Biz öne geçtik, skoru artırabilirdik. Arttıracağımız pozisyonları yakaladık ama skoru üretemedik. Sonra oyunun hatalar oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Kendimize yönelik eleştirimiz bu. Bugün hata yaptık ve son dakikada yediğimiz golle de hatayı rakibimiz affetmedi ama bence hakem de affetmedi hatayı. Çok güzel bir çalım yedik orada. Faulden başlayan ki faul değildi orada. Bu teknoloji niye icat edildiyse mikronlarla ölçebiliriz aslında ama mikronlarla ölçmek de biraz problem oldu herhalde. Onlar da buzlu zeminde kaydı, hata yaptılar. Bu teknolojinin bol olduğu bir yerde bu türlü hataları biz yaptığımızda işimizden oluyoruz, bakalım hakemlere ne olacak" diye konuştu.

İLK 45 DAKİKADA FİŞİ ÇEKEBİLİRDİK

Maçın ilk 45 dakikasında fişi çekebileceklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, şunları söyledi:

"Maçla ilgili şunu söyleyebilirim. İki devreli bir oyun. İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik. Gol var, akabinde 2 tane Novi ile bir tane Ricardo bir Rashad ile çok ciddi pozisyonlarımız var. Son vuruşlarda bu beceriksizliğimiz ve oyunu koparma adına bunu başaramadık. Rakibin ilk devre dengeli oyunu pozisyon üretmeden bitirdiği 45 dakikası. İkinci yarıla başlarken ilk yarıya başladığımız gibi ciddiyetle başlayalım dedik. Bunu da konuştuk devre arasında. 46 ve 50´nci dakikada maçı bitirebilirdik Rashad ve Kaanla. Rashad pas tercihini yanlış kullandı ama tabii ki Kaan´ın vurduğu topu çıkarması kalecinin başarısıydı. Duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz, bunun önlemlerini de alıyoruz. Duran toplarda adam paylaşımı çok önemlidir. Biz zaman zaman burada hatalar yapabiliyoruz. Gol yiyebilirsiniz, 1-1 'den sonra uzun süreç var ama golden sonra da 10 dakika takım olarak, oyun olarak dağıldık. Gol yiyeceğimizin sinyalini verdik. 2-1'den sonra doğal olarak sistem değişikliğine gittik. 3´lüye döndük, önü 2´ledik. Duran toplarla kaybedebilirdik, duran toplarla bir puanı kurtardık. 1 puan çok önemli. Tabi özellikle iç sahadaki oynadığımız 4 maçın 2'sini kaybettik, 2´si berabere bitti. Bugün kazanmak istiyorduk. Kazanma adına yakındık, ama reel olarak bakıldığı zaman rakibin de kazanabileceği bir müsabaka oldu. 2-1´den sonra 3-1 yapıp bitirebilirlerdi. Biz çok önceden fişi çekebilirdik ama biz de başaramadık. Her iki takımın 1 puan aldığı müsabaka oldu. Çok fazla zaman yok, cumartesi müsabaka var, çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz. Bu ligde her puan çok kıymetli."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-11-29 16:33:43



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