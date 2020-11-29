Erzurum’da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

İHA

Erzurum’da anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak

Erzurum’da korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitimöğretim 1 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan yapılacak.
Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi doğrultusunda bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 20204 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitimöğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 il valiliğine bildirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla Covid19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Covid19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV ...
Mehmet Özdilek: "İlk 45 dakikada maçın fişini çekebilirdik" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Özdilek: "Çok fazla zaman yok Cumartesi müsabaka var, Çarşamba yoğun bir trafiğe giriyoruz"
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: "İlk 45 dakikada maçın fişini ...
Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, iyi koşullarda oynadığımızı düşünüyorum"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Centilmen bir rakiple iyi şartlarda, ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2 (YENİDEN)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV Antalyaspor: 2
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fraport TAV ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - FT Antalyaspor: 2 (Maç ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - FT Antalyaspor: 0 (İlk ...
Palandöken'de suni karla kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de suni karla kayak keyfi
MHP’den Şehir Hastanesine ziyaret
YEREL HABERLER MHP’den Şehir Hastanesine ziyaret
Drone haberciliğe değer kattı
YEREL HABERLER Drone haberciliğe değer kattı
Erzurum, Erzincan ve Ağrı’da sulama sezonu tamamlandı
YEREL HABERLER Erzurum, Erzincan ve Ağrı’da sulama sezonu tamamlandı
BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı 2020-2021 sezonu buz tırmanışı ile açıldı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Dr. Ersan Başer: “Erzurum Palandöken Dağında 2020-2021 oluşturulan buz duvarı pistinde ilk tırmanışımızı yaparak sezonu açmış bulunuyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı 2020-2021 ...
Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu açıldı
YEREL HABERLER Palandöken'de 2020-2021 buz duvarı tırmanış sezonu ...
Eskrim Türkiye şampiyonu Erzurum'dan
YEREL HABERLER Eskrim Türkiye şampiyonu Erzurum'dan
Pasinler’de Orta Şiddetli Deprem
YEREL HABERLER Pasinler’de Orta Şiddetli Deprem
İnşaat firmasının deposunda çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER İnşaat firmasının deposunda çıkan yangın, 2 saatte ...
800 yıllık Üç Kümbetler'in hareketliliği sensörlerle inceleniyor
YEREL HABERLER 800 yıllık Üç Kümbetler'in hareketliliği sensörlerle ...
Deprem ve yangında evini kaybetti, Belediye sahip çıktı Deprem mağduru kadın yeni yuvasına kavuştu Aziziye Belediyesi’nden imece örneği Hayırseverler hayırda yarıştı Başkan Orhan; Mağdur vatandaşlarımız önceliğimiz
YEREL HABERLER Deprem ve yangında evini kaybetti, Belediye sahip ...
Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı “İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm”
YEREL HABERLER Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı “İlk defa bir ...
Halıcılık merkezi 58 yaşında
YEREL HABERLER Halıcılık merkezi 58 yaşında
Aydemir’den Soylu’ya Erzurum yatırımları teşekkürü Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz’ Aydemir: ‘Milletin duası AK Hareketle’ Aydemir: ‘Terörle mücadelede çığır açtık’
YEREL HABERLER Aydemir’den Soylu’ya Erzurum yatırımları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X